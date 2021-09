Hannover

825 Jahre Kloster Marienwerder: Anlässlich dieses Jahrestags veranstaltet die Gemeinde unterschiedliche Aktionen. Wie die Gemeinde mitteilt, hat sie aufgrund der Corona-Situation bewusst auf ein großes Fest verzichtet. Am Sonntag, 5. September, um 9.30 Uhr startet die Predigtreihe „Bilderbibel Klosterkirche“. An 14 Sonntagen, bis zum 4. Advent, halten elf Pastoren jeweils eine Predigt in der Klosterkirche. Diese stehen in unterschiedlicher Weise mit der Kirche in Verbindung und gestalten jeweils mindestens einen Gottesdienst. Den Anfang macht Superintendent Karl-Ludwig Schmidt am 5. September zum Thema „Wo Licht ist, da ist auch Schatten, bei Menschen und bei Gott“. An jedem Sonntag können Besucher auch eine neue Malerei oder ein weiteres Ausstattungsstück in der Kirche, Quantelholz 6, entdecken.

Die Klosterkirche in Marienwerder ist Hannovers älteste Kirche – erbaut um das Jahr 1200. Quelle: Klosterkammer (Archiv)

Klosterkirche für Spaziergänger geöffnet

Im Anschluss an den Gottesdienst ist die Kirche von 11 bis 16 Uhr für Spaziergänger geöffnet sowie an allen weiteren Sonntagen zu den Gottesdiensten um 9.30 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr. Zudem werden zwei neue Entdeckertouren angeboten. Bei der ersten gibt es ein Erkundungsblatt für Familien. Dabei müssen die Teilnehmer Bilder und Symbole finden, um Fragen beantworten zu können. Die zweite Tour basiert auf einem Buch zum Ausleihen mit einem ausgearbeitetem Rundgang für Erwachsene.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonntag, 5. September, um 11 Uhr wird es zudem eine Kirchenführung geben. Interessierte können sich unter gemeindebuero@marienwerder.de anmelden. Weitere Führungen sind unter www.marienwerder.de zu finden, dort gibt es auch weitere Informationen zur Aktionsreihe.

Von Laura Ebeling