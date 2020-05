Es geht also doch: Auf einem 3,7 Kilometer langen Abschnitt der A2 hat die Landesstraßenbaubehörde mit zwei Baufirmen demonstriert, dass es möglich ist, die Asphaltdecke einer Autobahn statt in sechs Wochen in 88 Stunden zu erneuern. Allerdings: Die Rahmenbedingungen müssen stimmen.