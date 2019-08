Hannover

Rocken, feiern, genießen: Am Freitag gibt es ein abwechslungsreiches Party- und Musikprogramm mit Strange Blue, Singing Gold & Soul Rebelz, Voodoo Lounge, Mega Perl und vielem mehr.

Freitag, 9. August

Kinderwiese an der HDI-Arena, Robert-Enke Straße 1: 14 bis 19 Uhr: Spiel- und Bastelangebote sowie Kinderflohmarkt von 14 bis 18 Uhr. Es wird um eine Anmeldung per E-Mail an info@xie-xie.de gebeten.

Waldkater meets Spain: DJ-Abend ab 21 Uhr unter dem Motto „Latin Urban Beats Party“.

Bolero Island/SeeTerrassen: Radio ffn meets Bolero Island mit DJ Simon.

Maschsee Bühne: Ab 18.30 Uhr spielen Strange Blue Rock, Blues, Funk und Soul. Ab 21 Uhr gibt es Kozerte von Singing Gold & Soul Rebelz mit Reggae und Dancehall.

Hamborger Veermaster: Der Shanty Chor StörteBäcker singt um 15 Uhr, ab 17 Uhr folgen Lui und Fiete mit Küstenspaß von der Waterkant. Tanzen am See startet um 20 Uhr.

Gosch-Sylt am Geibel: DJ Michael Gürth legt auf.

Clichy am Geibel: DJ Svenny legt ab 18 Uhr im Bereich des Casa Blanca auf.

Löwenbastion: Zunächst legt DJ Giorgio ab 17 Uhr auf. Ab 20 Uhr spielen Voodoo Lounge Hits der Rolling Stones.

Duke Irish Pub: Ab 20 Uhr gibt es Livemusik von Alex Walker.

Maschseequelle: Ab 16 Uhr spielen Mega Perl Rock, Pop, Blues und Funk. Um 20 Uhr folgt die U2-Coverband Achtung Baby.

Paradiso in der Nordkurve: Achtziger-Party mit Livemusik von Modern Talkkings und DJ ab 22 Uhr.

