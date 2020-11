Hannover

Die Polizei Hannover bittet um Hilfe bei der Suche nach einem 90-Jährigen aus Döhren. Der Mann wurde zuletzt am Sonntagnachmittag gesehen, als er das Seniorenzentrum an der Matthäikirchstraße verließ. Seitdem fehlt vom dementen Rentner jede Spur. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der 90-Jährige sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Durch das Veröffentlichen eines Fotos hoffen die Beamten auf Zeugenhinweise.

Erich T. ist 90 Jahre alt, 1,65 Meter groß und leidet an Demenz. Quelle: Polizei

Erich T. wurde zuletzt gegen 15 Uhr gesehen und hat nach Polizeiangaben „eine ausgeprägte Weglauftendenz“. Der 90-Jährige hatte schon in der Vergangenheit mehrfach das Seniorenzentrum verlassen. Als T. am Sonntag gegen 18 Uhr nicht wieder da war, meldete ihn das Personal als vermisst. Die Polizei suchte daraufhin erfolglos sowohl mit Spürhunden als auch einem Hubschrauber nach dem 90-Jährigen.

Ledermütze und Gehstock

Der Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, hat eine untersetzte Statur und eine Halbglatze mit grauen Haaren. Erich T. trägt einen grauschwarzen Anorak und eine dunkelblaue Jogginghose, dazu eine braune, Basecap-ähnliche Ledermütze. Darüber hinaus hat T. einen Gehstock bei sich. Zeugen, die den 90-Jährigen gesehen haben, können sich unter Telefon (0511) 1093617 oder bei jedem Polizeirevier melden.

Von Peer Hellerling