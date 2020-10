Hannover

Zahlreiche Anhänger von Hannover 96 haben am Sonnabendnachmittag an der HDI-Arena den Sieg ihrer Mannschaft im Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig gefeiert. Dabei verstieß eine große Gruppe von Fans gegen die geltenden Corona-Auflagen. Sie hielten sich weder an die Maskenpflicht noch an die geltenden Abstandsregeln. Dicht gedrängt standen sie am Zaun der Arena vor dem Stadionbad und verlangten, die Mannschaft zu sehen.

Zunächst hatten sich mehrere Hundert Fans nach Abpfiff vor der Nordkurve versammelt. Anschließend zog die Gruppe dicht gedrängt und in Polizeibegleitung am Fanshop vorbei zur Einfahrt zu den VIP-Eingängen des Stadions. Dort stellten sie sich dicht gedrängt an den Zaun, zündeten mehrere Rauchtöpfe und verlangten, die Mannschaft zu sehen.

Lautsprecherdurchsagen der Polizei

Nachdem das Team aus der Kabine gekommen war, feierten die Anhänger der Roten rund 15 Minuten lang, ohne dass die geltenden Corona-Bestimmungen eingehalten wurden. Die Polizei versuchte, mit Lautsprecherdurchsagen die Fans zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen zu bringen – was nur zu einem mäßigen Erfolg führte. Ob die Polizei wegen der Verstöße, wie sonst üblich, Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet oder Platzverweise ausgesprochen hat, konnte die Behörde am späten Sonnabendnachmittag noch nicht mitteilen.

Insgesamt friedlicher Verlauf

Insgesamt ist das Niedersachsenderby am Sonnabend aber ruhig verlaufen, was zu einem großen Teil daran liegen dürfte, dass wegen Corona keine Gästefans im Stadion zugelassen waren.

Mehrere dieser Spruchbänder waren vor dem Derby im Bereich Peine aufgetaucht. Quelle: Michael Gutmann

Nach Angaben der Bundespolizei hatten sich auch keine Eintracht-Fans aus Braunschweig in Richtung Hannover auf den Weg gemacht. Anhänger der Roten hatten im Vorfeld des Derbys im Bereich Peine Spruchbänder an mehreren Brücken befestigt. Darauf stand unter anderem zu lesen: „Peiner Land fest in roter Hand“.

