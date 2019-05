96-Spieler Jonathas verursacht Unfall in der Südstadt

Hannover

Die Polizeidirektion Hannover hat ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Hannover 96-Stürmer Jonathas eingeleitet. Der Brasilianer hatte am Donnerstag in der Südstadt einen Verkehrsunfall verursacht und dabei neben seinem eigenen Wagen fünf weitere Fahrzeuge beschädigt.

Jonathas hatte um kurz nach 7 Uhr an der Kreuzung Bandel-/Simrockstraße der Fahrerin eines Nissan Micra die Vorfahrt genommen. Der VW Touareg des Fußballprofis rammte den Nissan und schleuderte in vier geparkte Autos. Beschädigt wurden ein VW Transporter, ein Renault Clio, ein Opel Corsa und ein Toyota, die am Straßenrand abgestellt worden waren.

Der Unfallverursacher und die Fahrerin des Nissan blieben zum Glück unversehrt. Nach Angaben der Polizei war Alkohol nicht im Spiel, Jonathas soll allerdings recht zügig unterwegs gewesen sein. Der 96-Stürmer muss mit einer Strafe von 120 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Von tm