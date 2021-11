96-Tickets gegen Impfung: So diskutieren Leser die aktuellen Ideen zur Impfkampagne

Hannover

Hannover 96 unterstützt die Region Hannover bei der Impfkampagne. Der Verein gibt Heimspieltickets für Bürgerinnen und Bürger aus, die sich zum ersten Mal oder zur Auffrischung impfen lassen. Und so geht’s: Das Angebot gilt für Menschen, die sich seit Dienstag, 23. November, für eine Impfung entscheiden, egal, ob Erstimpfung oder Auffrischung. Sie können mit ihrem Impfpass in den Fanshop von Hannover 96 gehen und sich dort ab Montag, 29. November, jeweils zwei kostenlose Tickets für das Heimspiel am 23. Januar 2022 gegen Dynamo Dresden abholen. Dabei ist es egal, ob die Impfung bei einem mobilen Impfteam oder einem niedergelassenen Arzt gelaufen ist. Die Reaktionen der HAZ-Leserinnen und -Leser auf den Vorstoß ist nicht nur positiv. Lesen Sie hier eine Auswahl der Zuschriften zu diesem Thema und der Impfkampagne im Allgemeinen in Auszügen.

HAZ-Leserin Susanne Harnotz aus Hannover: „Menschliche und solidarische Pflicht“

Soll das eine Belohnung für unsolidarisches Verhalten gegenüber der Allgemeinheit sein? Das scheint mir doch sehr verfehlt, zumal wir alle sowieso die „kostenlosen“ Tests bezahlen müssen. Da kann ich gut darauf verzichten, hartnäckigen Impfgegnern oder Menschen mit „Ist-mir-doch-egal-Haltung“ das Zooticket zu finanzieren. Wer im Krankheitsfall behandelt werden möchte, hat die menschliche und solidarische Verpflichtung, in der Pandemie alles zu tun, um Infizierungen zu vermeiden.

HAZ-Leserin Ilona Lindemann aus Hannover: „Und die Belohnung für Pflegekräfte?“

Freikarten per se sind immer eine schöne Idee, auf die jeder abfährt. Wo sind eigentlich die Freikarten für Ärzte, Schwestern und Pflegekräfte und ihre Familien? Menschen, die seit geraumer Zeit für Corona-Kranke, geimpft oder nicht, da sind, ihren Beruf und ihre soziale Verantwortung weit ernster nehmen, als ihre Vergütung es widerspiegelt. Ach ja, die hatten ja Beifall bekommen. Ich hoffe, jeder noch Ungeimpfte war sich wenigstens da seiner Verantwortung bewusst und hat mitgeklatscht.

HAZ-Leserin Renate Berger aus Laatzen: „Kein Anreiz nötig“

Das ist ein unmoralisches Angebot. Sehr viele Menschen in unserem Land, die sich wegen ihres niedrigen Einkommens diese Tickets nicht leisten können, würden sich über ein solches Geschenk sicher freuen. Impfen lassen ist für jeden Bürger kostenlos und bedarf keiner Geschenke als Anreiz.

HAZ-Leserin Sabine Hocke aus Seelze: „Freikarten lieber für Familien“

Für fast 70 Prozent der niedersächsischen Bevölkerung war es eine Selbstverständlichkeit sich zum eigenen Schutz und vor allem auch zum Schutz anderer gegen Corona impfen zu lassen. Sie zeigten damit gleichzeitig ihre Solidarität mit den vielen Menschen, die in den Krankenhäusern und Kliniken bis zur Erschöpfung um das Leben von schwerstkranken Corona-Kranken kämpfen. Und das sollte auch eine Selbstverständlichkeit für alle anderen sein, wenn keine medizinischen Gründe gegen eine Impfung sprechen.

Herr Regionspräsident Krach sollte in die Krankenhäuser und Altenheime gehen und dort Gutscheine für die verteilen, die Tag für Tag sich ansehen und darunter leiden müssen, welche Folge das Ignorieren unserer momentanen Situation hat. Oder wie wäre es, wenn die vielen Kinder und Jugendlichen, die monatelang zu Hause lernen mussten und deren Familien, die sich keinen Zoobesuch oder Karten für 96 leisten können, Freikarten bekämen? Vielleicht schon einmal zum Trost dafür, dass sie sich wegen der massiv steigenden Zahlen womöglich erneut ins Homeschooling begeben müssen.

HAZ-Leser Burkhard Breslauer aus Hannover: „Ärzte sind kein Lückenfüller“

Die marktwirtschaftliche und parteipolitisch wahltaktische Anpassung der Politik an das variierende Seuchengeschehen offenbart nun deutlich ihre Mängel und Folgen. Ein kontinuierlich überzeugendes, glaubwürdiges, allein auf die Abwehr gerichtetes permanentes staatliches Maßnahmenpaket und die Erhaltung dem Bedarf nach angepasster Impfzentren hätte staatliches Verantwortungsbewusstsein als Fundament weiterer Maßnahmen zum Ausdruck gebracht. Freiberufliche Hausärzte haben andere Aufgaben für den Gesundheitsschutz der Allgemeinheit, als sich als Lückenfüller, Alibi, Problemlöser oder Prügelknabe für Politikversagen von einer bisher ineffizienten staatlichen Seuchenbekämpfung eingespannt zu sehen!

HAZ-Leser Günter Manzke aus Langenhagen: „Schnellstens Ideen entwickeln“

Alle reden vom Notstand, die Ärzte sind überfordert. Warum wird nicht die Bundeswehr (neben THW etc.) um Hilfe gebeten? Die zweiten und die Booster-Impfungen können ohne große Arztgespräche stattfinden, da die Impflinge das Procedere kennen. Das Sanitärspersonal freut sich gewiss über praktische Übungen! Unserer niedersächsischen Gesundheitsministerin und ihren Mitarbeitern empfehle ich ein Brainstorming – da kommen bestimmt Ideen. Aber bitte nicht erst im nächsten Jahr!

Ein mobiler Impfbus für Impfungen gegen das Coronavirus steht auf einem Supermarktparkplatz in der Region Hannover. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Archiv)

HAZ-Leserin Heike Brandt aus Hannover: „Mehr Impfmobile einsetzen“

Warum steht nicht an jeder Ecke ein Impfmobil? Testmöglichkeiten gab und gibt es überall – Impfmöglichkeiten nicht. Welche Menschen werden nicht erreicht, damit sie sich endlich impfen lassen? Es sind wohl die, für die es zu aufwendig ist, einen Impftermin zu vereinbaren, oder die meinen, sie brauchen es nicht. Limmern in Linden neben einem Impfmobil, Fußball im Stadion neben einem Impfmobil, Shopping in der Stadt neben einem Impfmobil – Möglichkeiten gibt es viele. So, wie sich viele Menschen mal eben testen lassen, weil es geht und nichts kostet, lassen sich vielleicht auch viele impfen: Wenn die Möglichkeit da ist, ohne großen Aufwand. Es wäre einen Versuch wert.

