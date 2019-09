Hannover

Wenn ein stadtbekannter Gastronom wie Feyzi Ekinci ein weiteres Lokal aus der Taufe hebt, ist die Erwartung groß. Der Chef des benachbarten Aresto erklärte zudem in einer Vorberichterstattung zur Eröffnung seines A’Mura („An der Mauer“) am Hohen Ufer, dass es vor 20 oder 30 Jahren einfacher gewesen sei, Gastronomie zu betreiben. Heutzutage müsse man Neues bieten. Das Ambiente des kürzlich eröffneten Lokals, das in die Räumlichkeiten des früheren Restaurants Bei Mario direkt an der Stadtmauer gezogen ist, lässt sich auch wirklich sehen. Die Stärken des Altbaus wurden in aufwendigen Renovierungsarbeiten hervorgehoben, das Interieur ist ein Potpourri aus älteren und modernen Elementen, der Stil spannt sich von Industrie- bis Landhaus-Charme, kurz: Es lässt sich hier eine Weile aushalten.

Erst vor wenigen Wochen hat das neue Lokal von Feyzi Ekinci am Hohen Ufer eröffnet. Das Ambiente ist beeindruckend, doch die Küche könnte noch mehr Raffinesse vertragen. Bisher wird italienischer Standard aufgetischt.

Klassiker statt neuer Entdeckungen

Gemessen an den Worten des Patrons ist das Speiseangebot indes irritierend. Die Küche versucht sich mit Klassikern Italiens zu behaupten, ohne dass ein paar Kreationen hervorstechen würden. Es gibt Gerichte von Carpaccio über Spaghetti Carbonara bis hin zu Pizza Margherita. Finden wir bedauerlich, da böten unzählige italienische Gerichte jede Menge Raum für Neues, da sie hierzulande so gut wie unbekannt sind.

Klar, das sagt der HAZ-Feinschmecker und nicht der Unternehmensberater. Man kocht schließlich für seine Gäste und nicht für irgendwelche Kritiker, auch wenn es manchem Kritiker missfallen mag. Mehr Bestätigung als einen vollen Laden braucht es im Grunde ja auch nicht. Und voll ist das A’Mura: Bei unseren beiden Kostproben sehr gut besucht. Also auf Anfang.

Warten auf den Hochgenuss

Es gibt im A’Mura eine Menükarte mit italienischen Klassikern. Standard. Nicht mehr, nicht weniger. Gewöhnlich ist auch die Produktqualität, die den Weg zu einer moderaten Preisstruktur ebnet. Auf den Tisch kommen die Gerichte, wie sie jeder von uns schon einmal mit Sicherheit in anderen Lokalen erlebt hat – eine eigene Handschrift wurde den Kreationen nicht verliehen.

Beim Vitello tonnato (12 Euro) sind zudem die Kalbfleischscheiben zu trocken geraten, bei den Antipasti (8,50 Euro) sticht die Schärfe von frischem Knoblauch zu sehr hervor, bei der Bruschetta (7 Euro) dürfte alles etwas herzhafter und saftiger sein. Aber im Grunde sind die Vorspeisen in Ordnung, wenn man nicht vor Augen hat, welchen Hochgenuss ein Koch diesen Gerichten entlocken kann.

Reduktion braucht Qualität

Die Pizza Napoletana (11,50 Euro) oder das Lachsfilet (18,50 Euro) wurden ordentlich zubereitet, letzteres allerdings gebraten und nicht – wie auf der Karte ausgewiesen – gegrillt. Auch das Saltimbocca alla romana (18,50) ist gut gemacht und wird in feinsäuerlicher Weißweinsoße serviert, die klassischerweise durch Einkochen des Bratensatzes hergestellt wird.

Dazu gibt es in beiden Fällen Kartoffeln, Brokkoli und Blumenkohl. Beilagen, die durchaus auch in Italien serviert werden, ohne viel Schnickschnack. Wobei diese Reduktion in Italien ja vor allem so gut funktioniert, weil die Grundprodukte oft eine betörende Qualität haben, die für sich spricht. Da braucht es eben nicht mehr, als einen frischen Calamari vom Grill, dazu ein paar Tröpfchen Olivenöl und Meersalz – fertig.

Piccata macht unzufrieden

Das ist in Hannover (in dieser Preisklasse) nicht zu leisten, wobei wir am Ende nur mit dem Piccata von der Hühnerbrust (15,50 Euro) wirklich unzufrieden sind. Die Käse-Ei-Panade ist nur noch partiell auf dem Fleisch vorhanden, Teile sind wahrscheinlich beim Braten in der Pfanne eingebrannt. Das Fleisch selbst ist trocken und wird am Gaumen schnell bröckelig. Ganz gut sind die Nudeln in Tomatensoße, die dazu gereicht werden. Nichtsdestotrotz essen wir von dem Gericht so gut wie nichts.

Der Kellner hakt beim Abräumen zwar nach, und wir erklären auch, was uns missfallen hat. Das wird ohne weiteren Kommentar angenommen. Zum Schluss lassen wir uns noch ein Tiramisu (6 Euro) schmecken und trinken einen tiefdunklen Kaffee (2,70 Euro), der die Lebensgeister mehr wachrüttelt als weckt. Das ist es also, das neue A’Mura. Eine Pizza und ein ordentliches Glas Wein. Diese Erwartung wird hier erfüllt.

Fazit:

Standardisierte Italienküche in schönem Ambiente.

Gesamt: 6/10 (Küche 6, Ambiente 8, Service 5)

Kontakt:

A’Mura

Schlossstraße 6, 30159 Hannover

E-Mail: restaurant@a-mura.de

Internet: www.a-mura.de

Telefon: (0511) 32 86 65

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 11.30 bis 22 Uhr

Von Hannes Finkbeiner