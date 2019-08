Hannover

Der Bau der Fernwärmeleitung im Osten der Stadt sorgt in den kommenden Wochen für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Lahe. Die Auffahrt zur Autobahn 2 in Richtung Berlin wird von Mittwoch, 28. August, bis voraussichtlich Mittwoch, 30. Oktober, wegen der Arbeiten gesperrt. Die Abfahrt der A2 nach Lahe und Altwarmbüchen bleibt dagegen geöffnet; auch die A37 ist von der A2 aus weiterhin erreichbar. Die Auf- und Abfahrt in Richtung Dortmund ist von der Sperrung ebenfalls nicht betroffen.

Wegen der Bauarbeiten werden in diesem Bereich zudem die beiden Fahrspuren der Kirchhorster Straße stadtauswärts in Richtung Altwarmbüchen und Kirchhorst gesperrt. Der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geführt. Wer kann, sollte den Bereich meiden.

Umleitungen führen zum Kreuz Buchholz

Die Stadt empfiehlt Autofahrern, die die A2 in Richtung Berlin erreichen wollen, eine Umleitung über die Autobahn 37. Wer stadtauswärts unterwegs ist, sollte der Podbielskistraße und der Buchholzer Straße bis zu A37 folgen und von dort über das Kreuz Buchholz auf die A2 fahren. Aus Richtung Lahe führt die Umleitung ebenfalls über Kirchhorster Straße, Podbielskistraße und Autobahn 37 zum Kreuz Buchholz.

Die Fernwärmeleitung verbindet den Müllverbrennungsofen und später auch die von den Stadtwerken Enercity geplante Klärschlammverbrennungsanlage mit dem Übergangspunkt in das bestehende Netz an der Straße In den Sieben Stücken. Sie ist insgesamt fünf Kilometer lang und soll die Fernwärmeversorgung im Osten des Stadtgebietes sichern.

Von Bernd Haase