Hannover

20.000 Quadratmeter Asphalt sollen in nur 57 Stunden ausgetauscht werden. Auf der A 2 kommt ab diesem Freitag (16. Juli) erneut im Raum Hannover das Konzept der Turbo-Baustelle zum Einsatz, diesmal zwischen dem Rastplatz Varrelheide und der Abfahrt Hannover-Bothfeld. Was unter dem Strich viel Zeit, Nerven und auch Geld sparen soll, wird sich zumindest an diesem Wochenende jedoch massiv auf den Verkehr im Raum Hannover auswirken.

Denn in Fahrtrichtung Dortmund sind alle Fahrstreifen der Autobahn von Freitag (20 Uhr) bis Montag (5 Uhr) dicht. Wer im Auto von der A 2 aus Berlin Richtung Dortmund will, wird über die A 7 nach Süden bis Anderten umgeleitet. Von dort geht es über den Süd- und Westschnellweg nach Herrenhausen zurück zur A 2. Dieselbe Route sollen Autofahrer aus Kassel kommend nehmen, die ihre Fahrt in Richtung Westen fortsetzen wollen. Da auch nicht vom Messeschnellweg auf die A 2 gewechselt werden kann, führt hier der Weg ebenfalls über die anderen Schnellwege.

Besonders lange Umwege für Fernfahrer

Weil auf den zum Teil maroden Schnellwegen Gewichtsbeschränkungen gelten, müssen Lkw-Fahrer noch längere Umwege fahren. Fernfahrer aus Richtung Berlin und Kassel werden auf die A 7 nach Norden bis Berkhof geleitet. Von dort geht es zurück über Mellendorf und die A 352 bis Herrenhausen und dort wieder zurück auf die A 2. Auf dem Messeschnellweg führt ihr Weg bis zum Kreuz Hannover-Kirchhorst, dort auf die A 7 und dann über die Route, die auch die Lastwagen aus Richtung Berlin und Kassel nehmen müssen.

Erschwerend hinzu kommt, dass mit Urlaubsreiseverkehr zu rechnen ist. In Nordrhein-Westfalen ist am Wochenende die zweite Ferienwoche rum, so dass viele bereits ihre Rückreise antreten werden. Dennoch begrüßt der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, dass die Autobahn GmbH auf das Konzept einer Turbobaustelle setzt. Auf der A 2 kommt dieses bereits zum dritten Mal zum Einsatz. Dadurch würden die Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer minimiert.

Nach Einschätzung des ADAC ist die A 2 auch „nicht die klassische Reiseautobahn, sondern wird eher unter der Woche von Pendlern und dem Schwerlastverkehr genutzt. Daher ist hier eine 57 Stunden Wochenend-Sperrung auf jeden Fall einer drei Wochen langen Baustelle vorzuziehen.“ Autofahrern empfiehlt der Automobilclub, sich an die vorgeschlagenen Umleitungen zu halten: „Wer sich eigene Wege sucht, ist oftmals deutlich länger unterwegs.“

Von Christian Bohnenkamp