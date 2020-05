A2-Sanierung in Rekordzeit: Sperrung am Himmelfahrtswochenende

Hannover

In nur rund dreieinhalb Tagen statt mehreren Wochen werden Bauarbeiter auf der A2 die Asphaltdecke auf knapp 3,7 Kilometern Länge erneuern. Durch ein neues Baustellenmanagement, das in Niedersachsen erstmals angewendet werde, sei es möglich, die Arbeiten in einem extrem kurzen Zeitraum durchzuführen, berichtete Verkehrsminister Bernd Althusmann ( CDU) am Donnerstag. Die Bauarbeiten sind vom Mittwoch, 20. Mai, um 20.00 Uhr bis Sonntag, 24. Mai, um 12 Uhr geplant.

Verkehr rollt über Umleitungen

Es geht um das Teilstück zwischen dem Kreuz Hannover-Buchholz und der Überführung L 381 in Fahrtrichtung Dortmund. Um die Bauarbeiten in weniger als vier Tagen durchführen zu können, wird der Abschnitt der A2 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt, der Verkehr wird von der Autobahn ab- und über Umleitungen geführt. Die entgegensetzte Fahrtrichtung ist nicht betroffen.

Der Schwerverkehr wird den Angaben zufolge über die A7 bis Mellendorf umgeleitet, von dort müssen die Lastwagen zurück über die A7 und dann über die A352 zur A2. Personenwagen werden über den Südschnellweg in Hannover und die Bundesstraße 65 bis Bad Nenndorf umgeleitet.

Warum geht das Verfahren so viel schneller?

Durch dieses Verfahren würden viele Arbeiten, die bei der herkömmlichen Vorgehensweise bei Asphaltsanierungen nötig seien, wegfallen, sagte A2-Koordinatorin Kirsten Hauk. „So wird Zeit gespart.“ Üblicherweise wird der Verkehr auf die entgegengesetzte Fahrbahn umgeleitet. Ein Fahrstreifen führt dann durch die Baustelle – das sei hier nicht nötig. So gebe es auch keine Fuge im neuen Asphalt, auch Trennwände zwischen Fahrspur und Baustelle entfielen – die Kosten seien um 40 Prozent geringer.

Außerdem seien die Bauarbeiten rund um die Uhr geplant, was zu weiterer Zeitersparnis führe, sagte der Verkehrsminister. Nachts soll der alte Asphalt abgefräst, tagsüber der neue Asphalt aufgetragen werden. Den Auftrag habe man an einen Generalunternehmer vergeben, wodurch die Koordination der Bauarbeiten verbessert worden sei. Werde die vereinbarte Bauzeit überschritten, drohten dem Unternehmen Vertragsstrafen. Das ganze Projekt kostet 1,9 Millionen Euro.

„Wir müssen mit den Baustellen schneller werden“

Der Asphalt solle auf einer Fläche von 53.000 Quadratmetern erneuert werden – einschließlich Standstreifen, sagte Hauk, die seit Anfang 2017 für die 170 Kilometer lange Ost-West-Verbindung durch Niedersachsen zuständig ist. „Ich glaube, wir müssen schneller werden, was Baustellen betrifft“, betonte Althusmann. „Dass wir das schaffen können ist ein tolles Signal – das wünschte ich mir an mehreren Baustellen.“ 2021 wird die Zuständigkeit für den Betrieb der Bundesautobahn von der Landesstraßenbaubehörde auf den Bund übergehen. Dieser werde sich an diesem „Leuchtturmbeispiel orientieren müssen und sollen“, sagte der Minister. Allerdings räumte Hauk später ein, dass das Verfahren nicht immer eins zu eins auf andere Baustellen übertragbar sei.

38 Prozent weniger Verkehr während der Feiertage

Zu Himmelfahrt gibt es nach Angaben von Hauk üblicherweise 20 Prozent weniger Verkehr, beim Schwerlastverkehr seien es 38 Prozent weniger. Zwar dürfte angesichts der Lockerungen in der Corona-Krise im „Tourismusland Niedersachsen“ der Verkehr zunehmen, sagte Althusmann – doch das derzeit geringere Verkehrsaufkommen „spielt uns in die Karten“, meinte Hauk.

Sollten die Bauarbeiten witterungsbedingt nicht am Himmelfahrtswochenende stattfinden können, werden sie auf das darauffolgende Pfingstwochenende verlegt.

