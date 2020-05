Hannover

Seit kurz vor 20 Uhr an diesem Mittwoch und damit etwas früher als geplant ist die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Dortmund ab Kreuz Hannover-Ost für fast vier Tage voll gesperrt. In einem Teilabschnitt ab dem Kreuz Buchholz läuft eine Tempo-Baustelle: Der Asphalt wird auf gut 3,6 Kilometern abgefräst und neu aufgetragen. Was sonst bis zu sechs Wochen dauert, soll in 88 Stunden erledigt sein. Die Gegenrichtung ist durchgängig nutzbar. Für Lkw Richtung Dortmund führt eine Umleitung über die A7 bis Mellendorf und ab da zurück zur A2. Pkw sollen eine Umleitung über die B65 durch Hannover bis Bad Nenndorf zurück auf die A2 nehmen.

Der HAZ-Live-Blog über die A2-Tempo-Baustelle

Wir halten Sie in diesem ständig aktualisierten Bericht über den Fortschritt bei diesem ungewöhnlichen Experiment auf dem Laufenden. Die Hintergründe zu dem Projekt lesen Sie hier.

Staus auf dem Umleitungsstrecken?

Auf den Umleitungsstrecken ist zu Beginn der Vollsperrung alles noch ruhig, die Verkehrsbeobachtung meldet keine Störung. Allerdings kommt es auf der A2 aus Richtung Berlin in Fahrtrichtung Dortmund jetzt zu langen Rückstaus. Warum die Sperrung etwas früher eingeleitet wurde als angekündigt ist unklar. Die Baufirmen Strabag und Kemna haben hohen Zeitdruck, denn wenn die Arbeiten Sonntagmittag nicht pünktlich fertig sind, müssen sie Strafen zahlen. Möglicherweise haben sie deshalb früher angefangen. Ärgerlich für Tausende Autofahrer: Ihre Navigationsgeräte wusste nichts von der verfrühten Sperrung – und haben sie voll in den Stau geleitet. Wir aktualisieren hier in regelmäßigen Abständen, ob es zu Problemen kommt.

