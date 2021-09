Hannover

Eltern haben am Dienstag irrtümlich ihre 16-jährige Tochter nach einer Toilettenpause an der Autobahnraststätte Varrelheide zurückgelassen. Die Jugendliche bekam allerdings Hilfe von Passanten und Polizei – und auch den Eltern fiel die Abwesenheit ihrer Tochter auf.

Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilt, war die Familie auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs. Gegen 16.45 Uhr legte sie eine Toilettenpause an der Raststätte ein. „Während die Mutter schlafend im Auto verblieb, stieg der Mann aus, um seine Notdurft zu verrichten“, sagt Behördensprecher Michael Bertram. Den gleichen Plan hatte offenbar auch die Tochter. Sie ging zur Toilette, ohne allerdings den Eltern Bescheid zu sagen.

E-Mail an den Vater

So nahm das Unglück seinen Lauf. Der Vater stieg zurück ins Auto und setzte die Fahrt in der Annahme fort, dass alle im Auto seien. „Nachdem das Mädchen den Fehler bemerkt hatte, sprach es Passanten auf dem Rastplatz an und bat diese um Hilfe. Diese wiederum verständigten die Polizei“, so Bertram. Die Jugendliche hatte kein Handy dabei, konnte jedoch über ein geborgtes Gerät eine E-Mail an den Vater schreiben.

Unterdessen war auch den Eltern aufgefallen, dass eine Passagierin fehlte. Sie kehrten um. Bis zu deren Eintreffen kümmerten sich Beamte der Autobahnpolizei um die Zurückgelassene. Ermittlungen haben die Beteiligten nicht zu befürchten, so die Polizei.

Von Manuel Behrens