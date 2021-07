Hannover

Auf der Parallelfahrbahn der Autobahn 2 Richtung Berlin bei Hannover-Herrenhausen gibt es in der Nacht zu Sonnabend ein Vollsperrung. Grund sind Sanierungen an der Fahrbahn in der dortigen Anschlussstelle. Auf der Hauptfahrbahn wird deshalb zusätzlich eine Spur blockiert, es stehen nur zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Die Nachtbaustelle wird am Freitag um 19 Uhr eingerichtet. Von da an ist das Abfahren in Herrenhausen von Dortmund kommend nicht möglich. Das Auffahren auf die A2 nach Berlin aus Richtung Stöcken und Westschnellweg (B6) bleibt erhalten. Die nächtliche Sperrung soll am Sonnabend um 5 Uhr beendet sein.

Von Peer Hellerling