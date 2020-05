Hannover

Man kennt das: Bauarbeiten auf Autobahnen scheinen im Schneckentempo voranzugehen. Nie wird gearbeitet, immer gibt es Staus, und ständig fragt man sich: Kann das nicht schneller gehen? Das Land Niedersachsen richtet jetzt eine Tempo-Baustelle auf der A2 bei Hannover ein. Was sich sonst etwa sechs Wochen lang hinzieht, soll in 88 Stunden erledigt sein – und dauert es länger, müssen die Baufirmen Strafen zahlen. Man fragt sich: Warum geht das nicht immer so schnell?

Tempo-Baustelle auf der A2 Himmelfahrt 2020

Es wird eine Just-in-Time-Großbaustelle auf der A2 zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und der Abfahrt Bothfeld. Mittwochabend vor Himmelfahrt geht es um 20 Uhr los, Sonntagmittag, spätestens um 12 Uhr, soll der Verkehr auf dem gut 3,6 Kilometer langen Teilstück wieder rollen.

Wie aber haben die Planer das hinbekommen? Vor allem zwei Faktoren spielten eine Rolle, sagt Kirsten Hauk, A-2-Koordinatorin bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStbV). Weil die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund, auf der gearbeitet wird, voll gesperrt wird, entfällt das mühsame Umfädeln des Verkehrs auf die Gegenfahrstreifen mit Kilometerlangen mobilen Mittelmauern und Gelbmarkierungen. Und weil die Baufirmen im Großraum Hannover genug Infrastruktur haben, also etwa vier Asphaltwerke, können die Arbeiten überhaupt nur in diesem Tempo zuverlässig angeboten werden. Drei Asphaltwerke werden gebraucht, um zum Ende der Arbeiten 5200 Tonnen Asphaltmischgut innerhalb kürzester Zeit auf die Straße zu bringen, eines steht in Reserve. „Denn dass eines ausfällt, kommt gar nicht so selten vor“, sagt Hauk.

So unterschiedlich sind die Bauzeiten

Aber auch die Vollsperrung wäre nicht überall möglich – sie funktioniert nur, weil es gut ausgebaute Ausweichstrecken gibt. „ Niedersachsen ist ein Flächenland, die Straßeninfrastruktur ist nirgends so gut wie im Raum Hannover“, sagt Hauk. Lkw müssen über Himmelfahrt eine Schleife über die A7 nach Norden fahren und bei Mellendorf wenden. Autofahrer sollen eine Umleitung über die Schnellwege und die B65 bis zur Anschlussstelle Bad Nenndorf nehmen. Ganz ohne Staus wird es nicht gehen, aber an normalen Werktagen sind 125.000 Fahrzeuge auf der A2 unterwegs, zu Himmelfahrt rechnen die Verkehrsplaner mit 38 Prozent weniger Schwerlastverkehr als an anderen Wochenenden.

Komplizierte Baustellenlogistik

Für die Tempo-Baustelle war eine komplexe Baustellenlogistik nötig. „Der Planungsaufwand ist deutlich höher als bei konventionellen Baustellen“, sagt Hauk. Das gilt auch für die Firmen, die Angebote schrieben – sie mussten alle Bauphasen exakt berechnen und nachweisen, dass sie genug Personal und Maschinen haben. Erledigt wird der Job jetzt von einer Arbeitsgemeinschaft aus Strabag und Kemna. So ist der Zeitplan, der in Details variieren darf, nur nicht in der Gesamtdauer.

Das Abfräsen: Eine Stunde nach Beginn der Sperrung legen ihre Fräsmaschinen los: Vier von ihnen rollen nebeneinander über die drei Fahrstreifen und die Standspur und fräsen den sechs Zentimeter dicken Asphalt herunter. Parallel wird das sogenannte Bankett abgetragen, der Rasenstreifen rechts und links der Autobahn – er würde später beim Neueinbau der Oberfläche stören. 53.000 Quadratmeter Asphalt zermalmen sie, alles muss sofort weggeschafft werden. Auf rund 13.500 Quadratmetern muss auch die unter dem Asphalt liegende Binderschicht entfernt werden. Die Arbeiten laufen die gesamte Nacht bis Donnerstag etwa um 9 Uhr.

Die Schutzschicht: Noch während am einen Ende der Baustelle gefräst wird, beginnen die Arbeiter ab etwa 7 Uhr am anderen Ende mit dem Auftragen der sogenannten Sami-Schicht, einer spannungsabtragenden Zwischenschicht. Sie wird auf den gereinigten Unterbau aufgespritzt und muss später das Wasser, das durch den offenporigen Asphalt rinnt, jahrelang ableiten. Bei diesem Arbeitsschritt lässt sich kaum Zeit sparen, er dauert auf der Tempo-Baustelle etwa ebenso lange wie auf einer konventionellen Baustelle. Am Freitag gegen 10 Uhr soll die Sami-Schicht fertig sein.

Der Asphalt: Bereits ab 7 Uhr am Freitag beginnen Großmaschinen mit dem Einbau der neuen Asphaltschicht. Das ist nur bei Tageslicht möglich, um die Toleranzen einhalten zu können. Deshalb werden die Arbeiten abends unterbrochen und am Sonnabend bis 17 Uhr fortgeführt.

Die Markierungen: Bereits nach zwei Stunden, wenn der Asphalt noch lange nicht tragfähig genug für den normalen Verkehrsbetrieb ist, dürfen die Markierungsfahrzeuge auf fertiggestellte Abschnitte fahren und dort die neuen Markierungen aufbringen. Dieser Schritt erfolgt auf der Tempo-Baustelle also leicht zeitversetzt quasi parallel zu den Asphaltarbeiten. Normalerweise nimmt die Markierung auf einer 3,6 Kilometer langen Baustelle zwei Zwölf-Stunden-Tage in Anspruch. Hier wird mit höherem Personal- und Fahrzeugeinsatz Tempo gemacht.

Räumen der Baustelle: Von Sonnabend, 17 Uhr, bis Sonntagmittag muss der Asphalt auskühlen, bevor er belastbar ist. In der Zeit werden auch die Banketts aus frischen Material eingebaut und wird die Baustelle geräumt.

„Nicht direkt übertragbar“

Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Athusmann ( CDU) hatte 2018 zu Beginn seiner Amtszeit gefordert, dass Autobahnbaustellen schneller beendet und besser koordiniert werden müssten. In der 88-Stunden-Baustelle, in der „erstmalig alle Elemente der Baustellenbeschleunigung konzentriert angewendet“ würden, wolle das Land Maßstäbe setzen und eine Blaupause für künftige Autobahnbaustellen vorgeben, sagte der Minister Anfang Mai. Die Forderung geht leicht von der Hand, denn ab Jahresende verliert er die Zuständigkeit für die Autobahnen, weil der Bund sie gern zentrale steuern will.

A-2-Koordinatorin Hauk sagt, dass das ambitionierte Projekt „nicht direkt übertragbar“ auf andere Autobahnbaustellen sei. So sei die Vollsperrung etwa nur machbar, weil alle Umleitungsstrecken am Himmelfahrtswochenende baustellenfrei seien. Und überall dort in Niedersachsen, wo die Infrastruktur weniger gut ausgebaut sei, lasse sich das Tempo-Projekt nur schwer umsetzen. „In Nordrhein-Westfalen mit seinem dichten Autobahnnetz und im Süden der Republik sind Ausweichstrecken viel leichter auszuweisen“, sagt Hauk.

Tempo-Baustelle wird 40 Prozent billiger

Finanziell aber zahlt sich das Tempo-Projekt aus. Um etwa 40 Prozent preiswerter sei diese Baustelle als bei einer konventionellen Ausführung, sagt Hauk. Vor allem, weil die zeitaufwendige und teure Verschwenkung der Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn entfällt.

Sogar für schlechtes Wetter wurde vorgesorgt. Wenn es regnet, müssen die Arbeiten verschoben werden – dann ist als Ausweichtermin das folgende Pfingstwochenende vertraglich vereinbart. Die Baufirmen müssen all das in ihre Kalkulation einbezogen haben inklusive des hohen Personalaufwands einer Tempo-Baustelle während der Feiertage. Und trotzdem spart der Staat Geld.

