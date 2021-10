Hannover

Sperrung der A37 in Fahrtrichtung Celle ab Kreuz Buchholz: Nach einer ersten Mitteilung der Polizei ist es dort am späten Freitagnachmittag zu einem Unfall gekommen, an dem fünf Pkw beteiligt gewesen sind. Eine Person, die laut Polizei wegen einer durch den Unfall verzogenen Tür im Fahrzeug eingesperrt war, habe das Auto mittlerweile verlassen können.

Unfall auf A37: Autobahn gesperrt

Nach ersten Erkenntnissen habe es zwar einige leicht verletzte Beteiligte gegeben, aber ansonsten keine Schwerverletzten. Durch die Sperrung ab Kreuz Buchholz bis Kreuz Kirchhorst hat sich in Fahrtrichtung Celle ein Stau gebildet. Das Ende der Sperrung ist noch nicht abzusehen. Ortskundige werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Von mlg