Hannover

Die nächste Messe in Hannover ist abgesagt: Der Veranstalter Fachausstellungen Heckmann (FH), der zur Deutschen Messe AG gehört, verschiebt die für den Zeitraum vom 10. bis zum 14. Februar geplante Freizeitmesse ABF um ein Jahr in den Februar 2022. Für das Unternehmen ist es der zweite Rückschlag, denn auch die für Dezember geplante Pferd & Jagd fiel wegen der Corona-Pandemie aus. Zuvor hatte Heckmann mit der Verbrauchermesse Infa die vorerst letzte derartige Veranstaltung in Hannover durchgeführt.

Zuletzt kamen rund 92.000 Besucher

Zur ABF, zu der auch die Bau- und Gartenmesse BIG zählt, kamen in diesem Jahr 800 Aussteller und rund 92.000 Besucher. Das wird sich zumindest im Februar 2021 nicht wiederholen. „Wir haben als Veranstalter bisher keine Genehmigung der zuständigen Behörden“, sagt FH-Geschäftsführerin Carola Schwennsen. Dies mache sowohl Planung als auch Vermietung von Ständen und Ausstellungsflächen so gut wie unmöglich. Außerdem bestünden große Unsicherheiten darüber, wie lange noch der Teil-Lockdown andauere.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Aussteller und Partner schicken Absagen

FH hat sich auch aus Kostengründen zur frühzeitigen Absage entschlossen. „Je länger wir damit warten, desto teurer wird es am Ende für alle Beteiligten. Dies wollen wir weder uns noch den Ausstellern zumuten“, sagt Schwennsen. Ohnehin hätten wegen der Pandemie bereits wichtige Aussteller und Partner abgesagt. Ein damit einhergehenden Qualitätsverlust der ABF würde nach Einschätzung der Geschäftsführerin einen größeren Schaden für die Veranstaltung anrichten als die Absage.

Lesen Sie auch

Eintrittskarten für die ABF 2021 waren noch nicht im Verkauf. Die kommende Auflage der ABF, die als Themenwelten Reisen und Urlaub, Camping, Fahrrad und Outdoor, Aktiv und Fit sowie Autotage umfasst, ist nun für die Zeit vom 2. bis zum 6. Februar 2022 geplant.

Von Bernd Haase