ADAC: Autofahrer in der Region Hannover haben die meisten Pannen

Hannover

Der ADAC Niedersachsen hat seine jährliche Pannenstatistik veröffentlicht. Daraus geht hervor: Die meisten der insgesamt fast 280.000 Liegenbleiber gab es in der Region Hannover. Mehr als 62.500 Mal mussten die Gelben Engel hier ausrücken, um defekte Autos wieder flottzumachen. Die Zahlen liegen zwar wieder über denen des ersten Corona-Jahres 2020, haben aber noch längst nicht das Niveau wie vor der Pandemie erreicht.

Pannen ADAC: Die meisten in Hannover

Der ADAC half 2021 exakt 62.553 Havaristinnen und Havaristen im Großraum Hannover (2020: 61.256). Allerdings ist der Spitzenplatz kein Wunder: Mit 700.883 zugelassenen Kraftfahrzeugen haben in Niedersachsen laut Kraftfahrtbundesamt (Stand: 1. Januar 2021) mit Abstand die meisten Autos, Motorräder, Lkw und Busse ein Kennzeichen mit H am Anfang. Mit deutlichem Abstand folgen Osnabrück (228.951) und Göttingen (225.386). Pannenmäßig landete aber Braunschweig mit 41.229 ADAC-Einsätzen auf dem zweiten Platz (164.036 Kfz).

ADAC: 178 Prozent mehr Pannen mit E-Autos

Im gesamten Bundesland wiederum gibt es mehr als 5,9 Millionen zugelassene Fahrzeuge. Der ADAC rückte 2021 niedersachsenweit zu 279.274 Pannen aus. Im Jahr davor waren es bloß 263.964 Liegenbleiber (-5,5 Prozent), 2019 allerdings 293.973 (+5,3 Prozent). „Der einsatzstärkste Tag landesweit war der 15. Februar 2021“, teilt der ADAC mit.

Die häufigste Pannenursache war erneut die Batterie mit 46,2 Prozent. Danach folgen Fehler am Motor und Motormanagement (15,5 Prozent) sowie Probleme mit der Karosserie, Lenkung oder dem Fahrwerk (14,8 Prozent).

Deutlich zugenommen haben Pannen mit E-Autos. Waren es 2020 noch rund 9000, gab es nun bereits mehr als 25.000 Strom-Liegenbleiber. Der Grund: „Viele E-Autos der früheren Generationen kommen jetzt in ein Alter, in dem die Pannenhäufigkeit steigt“, heißt es beim ADAC. Und: Die zunehmende Zahl an Stromern schlage sich entsprechend in der Statistik nieder. Spezifisches wie der Akku, Elektromotor oder die Ladetechnik waren allerdings selten verantwortlich. Es war vielmehr das, was auch den Verbrennern am meisten Schwierigkeiten bereitete: die Starterbatterie.

Von Peer Hellerling