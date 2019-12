Ein Autofahrer hat am Montag versucht, die Polizei in Hannover abzuschütteln. Die Beamten wollten den Mann kontrollieren, doch der 30-Jährige beschleunigte stattdessen und brachte andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. In der List endete die Verfolgungsjagd schließlich nach einem Unfall.