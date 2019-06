ADAC-Test: Hannovers Bahnen fahren günstig

Die Feuerwehr Hannover hat am Mittwochmittag Jugendliche an der Tellkampfschule behandeln müssen, die mit Pfefferspray in Kontakt gekommen waren. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt 13 Schüler leicht verletzt, zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Zwei Mädchen hatten mit dem Reizgas hantiert.