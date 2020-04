Hannover/Laatzen

Der Allgemeine Deutsche Automobil Club ( ADAC) öffnet von Freitag an wieder den zuletzt wegen der Corona-Regelungen geschlossenen Verkehrsübungsplatz im Fahrsicherheitszentrum Hannover/ Laatzen. Täglich können dann dort wieder Fahranfänger und -wiedereinsteiger in der Zeit von 9 bis 17 Uhr Techniken wie Anfahren am Berg oder Einparken üben.

Es müssen jedoch Vorgaben eingehalten werden. So dürfen in jedem Auto höchstens zwei Personen aus einem Haushalt sitzen. Das Aussteigen ist nur zur Anmeldung erlaubt; die sanitären Anlagen stehen nicht zur Verfügung. Fahrsicherheitstrainings dürfen weiterhin nicht stattfinden.

Anzeige

Die Geschäftsstellen des ADAC öffnen ab Montag, 27. April, werktäglich von 11 bis 15 Uhr wieder für den Kundenverkehr. Der Automobilclub rät, Termine telefonisch unter (05102) 90 14 02 vorab zu vereinbaren.

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Bernd Haase