Hannover

Wie schon bei der vergangenen Auflage hat Hannover beim sogenannten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) im Vergleich der Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern den zweiten Platz hinter Bremen belegt. Betrachtet man die 39 Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern als Richtschnur, erreicht Niedersachsens Landeshauptstadt Platz sechs hinter dem Primus Karlsruhe, dem früheren Abonnementssieger Münster sowie Freiburg, Bremen und Kiel.

Note verbessert sich kaum

Mit der Gesamtnote von 3,67 nach dem Schulnotensystem hat sich Hannover gegenüber der Auflage von 2019 zwar leicht um 0,1 Prozentpunkte verbessert. Insgesamt reichte aber erneut ein dürftiges Ergebnis für einen Platz im Vorderfeld. Zum Vergleich: Karlsruhe bringt es auf 3,1. „Mit der Note kann die Stadt nicht zufrieden sein – sie muss diese als Arbeitsauftrag für Verbesserungen verstehen“, sagt Eberhard Röhrig-van der Meer, ADFC-Vorsitzender in Hannover.

2164 Teilnehmer in Hannover

Der auch für Nichtmitglieder offene Test ist laut ADFC der weltweit größte seiner Art und wird vom Bundesverkehrsministerium unterstützt. Bei der nunmehr neunten Auflage haben sich bundesweit rund 230.000 Radfahrerinnen und Radfahrer aus insgesamt 1024 Städten und Gemeinden beteiligt, darunter 2164 in Hannover. Das sind sämtlich Rekordwerte. Nur 15 Prozent der Teilnehmer gehören der Fahrradlobby-Organisation an.

Keine nennenswerten Aktivitäten während Corona

Vorgelegt wurde über das Internet ein Katalog mit 27 Fragen, die alle Bereiche des Fahrradfahrens abdecken. Zusätzlich gab es in diesem Jahr Fragen zum Thema Corona und Radfahren. Hier wollte der ADFC unter anderem wissen, ob die Städte die Pandemie zum Anlass genommen haben, angesichts des gestiegenen Radverkehrs mit schnellen fördernden Maßnahmen wie etwa der Freigabe von Autospuren (Pop-up-Wege) für Radler und Radlerinnen reagiert haben. In diesem Bereich erhielt Berlin einen Sonderpreis; Hannover spielte keine führende Rolle.

Sicherheitsgefühl verbessert sich nicht

Durchgängig im gesamten Bundesgebiet kritisieren die Klimatest-Teilnehmer die Lage im Kapitel Sicherheit. In Hannover betrifft dies vor allem den Punkt „Konflikte mit Kraftfahrzeugen“ und „Fahren auf Radwegen und Radstreifen“. Das allgemeine Sicherheitsgefühl ist zwar mit der Note 3,9 deutlich besser als im Bundesschnitt, hat sich aber in den vergangenen zwei Jahren auch nicht verändert.

Lob für das Wegenetz

Hannover punktet beim aktuellen Test überdurchschnittlich beim Radwegenetz, wozu unter anderem die Kategorien „Erreichbarkeit des Zentrums“, „zügiges Radfahren möglich“ und „Wegweisung“ zählen. Den besten Wert erteilen die Radfahrer für die Möglichkeit, einige Einbahnstraßen auch in Gegenrichtung befahren zu dürfen. Gelobt wird auch die Ankündigung der Stadt, ein Veloroutennetz einzurichten.

Schlechte Noten dagegen gibt es im Bereich „Stellenwert des Radfahrens“. Unterrubriken sind hier etwa die Ampelschaltungen oder die Verkehrsführung in Baustellen. Die mieseste Bewertung ist ein Wiedergänger. Für die Falschparkerkontrolle auf Radwegen gibt es eine 4,9. Vor zwei Jahren war es eine glatte Fünf.

Eberhard Röhrig-van der Meer vom ADFC sieht die Ergebnisse als „Arbeitsauftrag“ Quelle: Christian Behrens

ADFC hat einen Forderungskatalog

„Wir brauchen ein durchgängiges Netz an guten Radwegen“, erklärt Röhrig-van der Meer. Der Ausbau der Velorouten müsse zügig vorangebracht werden. Der ADFC verweist auf das sogenannte Sonderprogramm Stadt und Land. Dabei handelt es sich um insgesamt 1,46 Milliarden Euro, mit denen das Bundesverkehrsministerium bis 2023 Kommunen auf Antrag Radwege und andere Infrastrukturmaßnahmen fördert. Zum Forderungskatalog des ADFC in Hannover zählen außerdem bessere Ampelschaltungen und mehr Falschparkerkontrollen.

Onay verspürt Rückenwind

Röhrig-van der Meers Aussage zum Arbeitsauftrag für die Stadt könnte Oberbürgermeister Belit Onay gehört haben, nur dass er ein anderes Wort benutzte: „Ich freue mich über den zweiten Platz, aber die Gesamtnote stellt mich nicht zufrieden. Ich verstehe das als Handlungsauftrag, unsere guten Planungen schnell umzusetzen.“ Die Stadt sei mit ihren Aktivitäten in Sachen Radverkehr noch lange nicht fertig, sondern fange gerade erst an. Der zweite Platz sei dafür ein guter Rückenwind; die Ergebnisse des Klimatests böten lebensnahe Rückmeldungen zum Erfolg der Radverkehrsförderung und nützliche Hinweise für Verbesserungen. Ziel der Stadt ist es, den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr bis 2025 auf 25 Prozent zu steigern. Aktuell hat sich der Wert bei etwa 20 Prozent eingependelt.

Von Bernd Haase