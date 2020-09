Hannover

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) hat die neunte Auflage seines Fahrradklimatests gestartet. Per Online-Umfrage wollen die Fahrrad-Lobbyisten ermitteln, wie Radler die Fahrradfreundlichkeit in den Städten bundesweit bewerten. Der Test gilt als wichtigster seiner Art bundesweit und wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert. Bei der vergangenen Auflage hatte Hannover im Großstädtevergleich Rang zwei hinter Bremen belegt.

Umfrage ist auch für Nichtmitglieder offen

Teilnehmen am Klimatest können alle Interessierten, egal ob sie ADFC-Mitglieder sind oder nicht. Wer dies tun will, ruft noch bis zum 30. November die Internetseite www.fahrradklima-test.adfc.de auf. Dort steht eine Liste von insgesamt 27 Fragen; die Themenpalette reicht von der Radwegequalität über Sicherheit im Verkehr bis hin zum Stellenwert des Radverkehrs.

Thema Corona bildet einen Schwerpunkt

Ein Schwerpunkt ist in diesem Jahr das Radfahren in Zeiten von Corona. „Die Pandemie hat auf einen Schlag viele Menschen zum Radfahren gebracht, die das vorher noch nie oder lange nicht mehr gemacht haben“, sagt die stellvertretende ADFC-Bundesvorsitzende Rebecca Peters. Es interessiere daher, wie nicht nur routinierte Radfahrer die Situation wahrnehmen, sondern auch die Neueinsteiger. Außerdem gehe es um die Frage, ob Städte wegen Corona das Fahrradfahren besonders gefördert haben. Dies war auch in Hannover diskutiert worden, beispielsweise in Form von zeitweiligen Sperrungen von Autospuren zugunsten der Radler. Dazu ist es aber nicht gekommen.

Resultate waren zuletzt ernüchternd

Gewertet wird in den einzelnen Kategorien nach dem Schulnotensystem. Die Ergebnisse des vergangenen Klimatests hatte der ADFC als ernüchternd bewertet. Hannover benötigte für den zweiten Platz lediglich die Durchschnittsnote 3,77. Ob es zwischenzeitlich besser geworden ist, wird sich im kommenden Frühjahr erweisen. Dann will der ADFC die bundesweiten Resultate präsentieren.

