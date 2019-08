Hannover

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) in Hannover kritisiert das Vorgehen der Stadt, aus vielen Zweirichtungs-Radwegen wieder Einbahnwege zu machen. „Das ist zu formal und birgt Gefahren; die Fahrradfahrer verstehen es auch nicht“, sagt Sprecher Eberhard Röhrig-van der Meer. Hintergrund ist: An rund 30 Straßen in Hannover, an denen Radfahrer bisher die Radwege in beide Richtungen befahren durften, ist das nun nicht mehr erlaubt: Die Stadt hat in den vergangenen Wochen viele der beliebten Zweirichtungs-Radwege abgeschafft – weil sie musste. Das Land Niedersachsen hat darauf bestanden.

29 Straßen sind betroffen

In beiden Richtungen befahrbare Radwege ersparen es Radlern, an Stellen die Fahrbahnseite wechseln zu müssen, an denen sie es eigentlich nicht wollen. Die Stadt hat in den vergangenen Wochen an insgesamt 26 Straßen diese Regelung entweder auf voller Länge oder in Teilbereichen durch Entfernen entsprechender Schilder und Markierungen abgeschafft; drei weitere werden folgen.

Hintergrund ist eine Anordnung durch das Land unter Hinweis auf die Rechtslage. Demnach sind Zweirichtungs-Radwege in der Regel nicht erlaubt, wenn gleichzeitig Radwegebenutzungspflicht durch Schilder angeordnet ist. Letztere soll verhindern, dass Radler auf der Straße fahren.

ADFC hat vergeblich Alternativlösung vorgeschlagen

„Wir haben der Stadt vergeblich vorgeschlagen, das Fahren in beiden Richtungen weiter zu erlauben und stattdessen die Benutzungspflicht aufzuheben“, sagt Röhrig-van der Meer. Zweirichtungs-Radwege seien gut ausgebaut, so dass die Radler von sich aus gar nicht auf die Idee kämen, die daneben liegenden Fahrstreifen für Autos zu benutzen. Als Beispiel nennt ADFC-Sprecher den erheblich von der Neuregelung betroffenen Straßenzug in Bothfeld mit Langenforther Straße, Sündernstraße und Eulenkamp.

Röhrig-van der Meer befürchtet, dass die Fahrradfahrer auf den Radwegen aus Gewohnheit weiter so unterwegs sein werden wie bisher. Laut aktuellem Bußgeldkatalog kostet das mindestens 20 Euro. Außerdem sieht der ADFC eine Gefahrenquelle, weil Autofahrer an Einmündungen nun nicht mehr durch Markierungen darauf hingewiesen würden, dass Radler aus beiden Richtungen kreuzen könnten. Schließlich widerspreche das Vorgehen dem Bestreben der Stadt, den Radverkehr zu fördern.

Von Bernd Haase