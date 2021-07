Hannover/Hildesheim

Der Fall ist ziemlich speziell. Wachtang D. (42), Leiter eines hannoverschen Pflegedienstes, hat die AOK betrogen – im großen Stil. Auf dem Papier ist der Krankenkasse so ein Schaden von rund 860.000 Euro entstanden. Doch der 42-Jährige ist kein Abrechnungsbetrüger im klassischen Sinne. Und so kam er am Dienstag vor dem Landgericht Hildesheim mit einem blauen Auge davon: Zwei Jahre Freiheitsstrafe mit Bewährung lautete das Urteil.

Wachtang D. hatte von Juni 2015 bis August 2017 bei den zu betreuenden Menschen statt festangestellte Pflegefachkräfte nur freiberufliche Pflegerinnen eingesetzt. Zudem war eine Pflegedienstleiterin nicht hauptamtlich, sondern ehrenamtlich für ihn tätig. Damit verstieß der Angeklagte gegen die qualitätssichernden vertraglichen Vorgaben, die mit der AOK vereinbart waren.

Patienten korrekt und gut versorgt

Dass Freiberufler statt Festangestellte sich um die Patienten kümmerten und sie eine Chefin hatten, die ehrenamtlich tätig war, hatte in der Praxis aber offenbar keine Auswirkungen. Die Richter stellten nämlich fest, dass der Angeklagte „die Patienten qualitativ korrekt von gut qualifiziertem Personal“ versorgen ließ.

Unter dem Strich bleibt, dass die Leistungen nicht vertragsgemäß waren und der 42-Jährige sie falsch abrechnete. Die Kammer stellte gewerbsmäßigen Betrug in 45 Fällen fest. Wachtang D. muss zwar dank Strafaussetzung zur Bewährung nicht ins Gefängnis, in seiner zweijährigen Bewährungszeit hat er aber 100 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Britta Mahrholz