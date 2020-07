AWO bietet Fahrradfreizeit für Jugendliche in Lehrte an

Hannover

Sommerferien und nichts zu tun? Das Bezirksjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Hannover bietet für insgesamt 15 Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren vom 14. bis 19. August eine Fahrradfreizeit an, untergebracht sind die Teilnehmer im Antikriegshaus Sievershausen in Lehrte. Von dort aus unternehmen die Jugendlichen unterschiedliche Tagesausflüge. „Unsere Ziele und die Aktionen werden wir zusammen planen und gestalten. Egal, ob eine Radtour zu den umliegenden Seen zum Baden, Paddeln oder Fischen, weitere sportliche oder kreative Aktivitäten oder einen Ausflug nach Braunschweig am Kanal entlang. Vieles ist möglich“, sagt die 23-jährige Betreuerin Luisa.

Die Teilnehmer können gut mit dem Zug zum Bahnhof Hämelerwald anreisen. Das Sechs-Tage-Camp kostet 149 Euro pro Person. Anmeldungen für das Angebot sind ab sofort bis zum 12. August unter www.dein-jugendwerk.de möglich. Da es dem Veranstalter wichtig ist, auch Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen, die sich das nicht leisten können, sind auch Förderungen möglich. Wer sich dazu beraten lassen will, kann sich per E-Mail unter info@dein-jugendwerk.de oder telefonisch unter (05 11) 49 52 1 75 melden.

Von dö