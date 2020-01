Hannover

Am heutigen Mittwoch, 29. Januar, diskutieren Experten über ökologische und konventionelle Landwirtschaft. Sie sprechen über die Herausforderungen des Klimawandels und über gesellschaftliche Anerkennung der Landwirte. Und es geht um die Frage, wie Bürger in der Stadt und im Umland die Bauern konkret unterstützen können. HAZ+-Abonnenten können die Debatte hier ab 19.30 Uhr im Liveticker verfolgen. (Sie haben noch kein +Abo? Dann melden Sie sich jetzt hier an – und lesen Sie vier Wochen lang kostenlos!)

Auf dem Podium diskutieren Experten wie Holger Hennies. Der Vize-Vorsitzende des Landvolks Hannover hat erst vor Kurzem vor einem Höfesterben gewarnt. Zudem protestierte er gegen die Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Wohn- und Industriegebiete. Mit Hennies ist auch Klaus Hahne beim Forum dabei. Hahne ist Direktvermarkter und Obstbauer und vertritt als Vorsitzender der beiden Bauernmarktvereine in Hannover vor allem kleinbäuerliche Strukturen. Zugesagt haben auch Peter Wogenstein vom Ernährungsrat Hannover und Region und vom Institut für Welternährung sowie die Geschäftsführerin des Umweltzentrums Hannover, Heike Hanisch. Die Moderation übernimmt HAZ-Reporterchef Heiko Randermann.

Das Forum läuft im Saal der Volkshochschule in der Altstadt am Burgstraße 14. Los geht’s um 19.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos. Noch sind Plätze vor Ort frei, Interessierte können ohne Anmeldung zur VHS kommen.

Verfolgen Sie die Diskussion am Abend hier im Liveticker:

Die Live-Berichterstattung beginnt an dieser Stelle um 19.30 Uhr. Schauen Sie dann wieder herein!

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Von jan/mic