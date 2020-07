Hannover

Die Abiturienten vom Abendgymnasium sind älter als die Schüler, die an anderen Schulen ihren Abschluss gemacht haben. Denn sie haben schon eine Ausbildung und mehrere Jahre im Job hinter sich. In den vergangenen drei Jahren hieß es abends nach der Arbeit: lernen. Wer diese Doppelbelastung durchhält, muss ein klares Ziel vor Augen haben.

So wie Kim Schediwy (24). Nach der Realschule hat sie eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten gemacht und sechs Jahre in dem Beruf gearbeitet: „Das war nicht genug für mich“, sagt die junge Frau heute, „ich wollte mehr.“ Ihr Traum ist ein Medizinstudium. Irgendwann würde sie gern Neurochirurgin sein. Ende des Monats macht sie den Medizinertest.

„Die Schüler, die bei uns anfangen, spüren meist eine gewisse berufliche Unzufriedenheit“, sagt Schulleiter Udo Menski, „und wollen sich verändern.“ Viele hielten den Stress allerdings nicht durch. Kim hat in einer Klasse mit 16 Schülern gestartet, übrig blieben nur vier. Manche Schüler machen auch nur zwei statt drei Jahre, ihnen genügt die Fachhochschulreife.

Wer bleibt, der beißt sich durch. So wie Muhammed-Yasin. Der 24-Jährige, ausgebildet als medizinisch-technischer Assistent, drückt es so aus: „Die Schüler sind freiwillig da. Weil sie wollen, nicht weil sie müssen.“ Wohl deshalb werde in den Klassen konzentrierter gelernt. Alle seien motiviert und interessiert, das sei früher an der Realschule nicht unbedingt so gewesen.

Kim Schediwy (li.) und Muhammed-Yasin mit ihrer Tutorin Elke Meinecke. Quelle: Villegas

Abitur als Voraussetzung zum geplanten Studium

Am Ende haben neun Schüler ihr Abitur bestanden. Der direkte Weg zur Allgemeinen Hochschulreife wäre vermutlich der leichtere gewesen, aber für Schediwy wäre er damals nicht infrage gekommen: „Mit 16 hatte ich keine Lust mehr auf Schule, ich wollte erst mal eine Ausbildung machen.“ Auch Muhammed-Yasin findet es gut, dass er erst Berufserfahrungen gesammelt hat: „Wir Abiturienten haben nicht nur die Hochschulreife in der Tasche, sondern auch eine Ausbildung und Berufserfahrung gemacht.“ Das Abitur ist für ihn die Voraussetzung für seinen nächsten Schritt: Er möchte Life Science in Hannover studieren.

Für Tutorin Elke Meinecke ist dieser Abi-Jahrgang nicht nur wegen der Pandemie ein ganz besonderer: „Die Schüler haben alle besonders aufeinander Rücksicht genommen.“ Beide Abiturienten sind froh, dass sie trotz der Corona-Krise ihre Abiturprüfungen absolviert haben und der Durchschnitt nicht aus den Vornoten berechnet worden ist, wie man es in Niedersachsen zeitweise diskutiert hatte. Die stundenlangen Klausuren seien eine gute Vorbereitung zu späteren Prüfungssituationen. Der Weg zum Abitur übers Abendgymnasium mag der anstrengendere sein, die beiden Absolventen würden es aber wieder genauso machen: „Das lohnt sich“, sagt Muhammed-Yasin.

Von Saskia Döhner