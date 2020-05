Hannover

Keine Warteschlangen, viel Platz zum Ausladen von Sperrmüll und Grünschnitt – so entspannt haben die Aha-Mitarbeiter den Betrieb auf dem Wertstoffhof Tiestestraße schon lange nicht mehr erlebt. „Ich habe eigentlich Urlaub“, sagt Monika Primke, die seit vielen Jahren auf dem Hof arbeitet. Noch am Dienstag hatte die Polizei das Gelände gesperrt. Der Andrang war zu groß, Autoschlangen versperrten die umliegenden Straßen.

Alle Höfe am Sonnabend von 8 bis 18 Uhr geöffnet

An diesem Sonnabend wollte Aha den Kunden entgegenkommen und reagierte damit auch auf die Kritik, die Wertstoffhöfe in der beginnenden Gartensaison allzu sehr abgeschottet zu haben. Alle 21 Höfe sind am heutigen Sonnabend von 8 bis 18 Uhr geöffnet, länger als üblich. Es gibt keine Zufahrtsbeschränkungen. Auch die Regelung, dass nur Autos mit entweder geraden oder mit ungeraden Kennzeichen zugelassen sind, gilt nicht. Auf den Höfen darf jedoch lediglich jede zweite Parkbucht belegt werden, wegen der Abstandsregeln zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus.

Mitarbeiter insgesamt von 63 auf 210 aufgestockt

Um Kunden zügig aufs Gelände zu lotsen und ihnen rasch die richtigen Container für Holz, Elektroschrott, Grünschnitt und Altpapier zuzuweisen, hat Aha das Personal kräftig aufgestockt, von 63 auf 210 Mitarbeiter für alle Höfe. „Es gab einen betriebsinternen Aufruf, auf den sich viele Kollegen freiwillig gemeldet haben“, sagt Aha-Sprecher Stefan Altmeyer.

Warteschlangen vor der Deponie

Während auf dem Aha-Gelände in der Tiestestraße die Mitarbeiter einen recht entspannten Tag erleben, herrscht auf dem Hof in der Schörlingstraße Andrang. Auch in Lahe warten rund 200 Autos auf die Zufahrt zur Deponie. „Das geht noch schlimmer“, sagt Altmeyer. Insgesamt gebe es an diesem Sonnabend auf den 21 Wertstoffhöfen bisher aber keine Probleme.

Auch ausrangierte Grills werden auf dem Wertstoffhof in der Tiestestraße entsorgt. Quelle: Aha

Vor allem Grünschnitt und Sperrmüll entsorgen die Hannoveraner – aber auch ausrangierte Grills. Womöglich haben sich die Menschen zu Beginn der Grillsaison eine neue Ausrüstung zugelegt, vermutet Altmeyer, und wollen das alte Zubehör jetzt loswerden.

Rückkehr zur Routine ab Montag

Kommende Woche kehrt Aha wieder zu seiner Routine zurück. Am Montag bleiben, abgesehen von den Deponien, die Wertstoffhöfe geschlossen. Ab Dienstag öffnen sie wieder zu den gewohnten Zeiten. Zudem tritt wieder eine Beschränkung inkraft: An geraden Tagen dürfen Autos mit geraden Kennzeichen auf den Hof fahren, an ungeraden Tagen jene mit ungeraden Kennzeichen.

Von Andreas Schinkel