Zwei Männer müssen ein vierstelliges Schmerzensgeld zahlen, weil sie im April 2019 zwei Polizisten attackiert hatten. Die Beamten hatten versucht, die Angreifer während eines Feuerwehreinsatzes in Hannover-Badenstedt von einem brennenden Haus fernzuhalten. Am Dienstag kam es zum Prozess am Amtsgericht.