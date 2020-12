Hannover

Mühelos sieht es aus, wenn Stefanie Celikdal die Altpapiersäcke am Straßenrand aufsammelt und mit Schwung in den Müllwagen wirft. Dann greift sie nach einem großen Papier-Container und zerrt den Behälter zum Müllwagen, wo er auf ihren Knopfdruck hin automatisch angehoben und entleert wird. Die zügigen Schritte der jungen Frau täuschen. Ihre Arbeit ist ein Knochenjob – den sie aber gerne macht. Seit fast exakt einem Jahr ist Celikdal als eine der ersten Müllwerkerinnen für den Abfallentsorger Aha in Hannover unterwegs.

Arbeit ist für Frauen und Männer hart

Im Sommer 2019 hatte Aha zum ersten Mal Frauen für die Müllabfuhr gesucht – und zu einem Job-Speeddating eingeladen. Die Bewerberinnen konnten damals auf einem Parcours die Arbeit testen, bugsierten Mülltonnen im Slalom um Hindernisse oder fuhren auf dem Trittbrett eines Müllwagens mit.

Anzeige

Video, August 2019: Frauen testen den harten Job bei der Müllabfuhr

Celikdal lobt diese Art des Auswahlverfahrens. „Ich würde das wieder so vorsehen, damit die Frauen wirklich sehen, worauf sie sich einlassen. Denn nicht jede schafft das, das ist nun einmal so.“ Von den ersten vier Müllwerkerinnen sprangen zwei wieder ab.

Große Tonnen erfordern erheblichen Krafteinsatz. Quelle: Samantha Franson

Selbst hat sich die 35-Jährige vor einem Jahr zäh durch die ersten Wochen gekämpft. Als Springerin kam sie wie jeder Neuling in verschiedenen Teams und Arbeitsgebieten zum Einsatz. „Ich dachte, ich schaffe es nie, als ich die ersten 1100-Liter-Tonnen aus den Unterständen holte. Meine Finger taten so weh.“ Abends konnte die neue Müllfrau ihre Finger nicht mehr strecken. Die Kollegen in den wechselnden Teams gaben der Neuen ihre eigenen Tipps weiter: Wie lassen sich die Knie schonen? Wie wird die Arbeit für den Rücken leichter? Abwertende oder anzügliche Sprüche bekam sie nicht zu hören. „Das hatten wir Frauen befürchtet. Aber Gott sei Dank ist das nicht passiert.“

Die Männer erzählten ihr, wie schwer die Arbeit ihnen selbst am Anfang gefallen war. Und dass sie in Hinblick auf Celikdal zuversichtlich seien. „Die Jungs waren optimistisch, das war eine mega Unterstützung für mich.“ Nach zwei Monaten lief es langsam besser. „Die Arbeit ist schwer, aber du baust Muskeln auf, die du vorher nicht beansprucht hast“, berichtet die blonde gepflegte Frau mit akkuratem Pferdeschwanz.

Müllabfuhr ? Die Kinder sind stolz auf ihre Mutter

Tour durch enge Straßen: Müllwerkerin Stefanie Celikdal lernt viele Stadtteile kennen. Quelle: Samantha Franson

Mit Work-outs im Fitnessstudio sei das nicht zu vergleichen. Dorthin zieht Celikdal jetzt nichts mehr. „Ich bin froh, wenn ich zu Hause bin und mich motivieren kann, im Haushalt auch noch einen Durchgang zu schaffen.“ Vor der Bewerbung als Müllwerkerin hatte die Alleinerziehende ihre Kinder gefragt, ob die sich dann für die Arbeit ihrer Mutter schämen würden. „Aber die beiden haben sich sogar gefreut und ihre Freunde finden es auch cool.“ Auch ihr neuer Partner hatte Celikdal von Anfang an bestärkt und unterstützt sie. Der 15-jährige Can und die 14-jährige Dilara kümmern sich nun manchmal um das Mittagessen und führen den Hund aus.

In den ersten Monaten hat die Müllwerkerin zahlreiche Einsatzgebiete kennengelernt – auch eher exotische wie den Zoo Hannover. „Da holen wir den Tierkot ab. Die Tonnen bei den Elefanten sind besonders schwer, aber es ist sehr interessant da.“ Inzwischen arbeitet Celikdal in einem festen Team mit zwei Kollegen in der Papiermüllabfuhr. Täglich starten sie um 6.30 Uhr, an jedem Wochentag in einem anderen Stadtteil. Die Müllwerkerin schätzt das: „Ich kenne jetzt viele Ecken der Stadt, die ich vorher nie gesehen habe.“

Nasse Kartons und Essen im Papiermüllsack

Noch sind die Kartons halbwegs trocken. Bei Nässe müssen Stefanie Celikdal und Dominique Sancho Rico die aufgeweichte Pappe von der Straße fegen. Quelle: Samantha Franson

Heute ist Celikdal mit Dominique Sancho Rico und Fahrer Nabil Belhadef in Anderten unterwegs. Noch hat der leichte Nieselregen die vollgestopften Kartons, die ebenfalls an der Straße stehen, nicht durchgeweicht. Doch das wird unweigerlich geschehen. Eigentlich sollen die Aha-Kunden ihre Kartons zerkleinern und in Plastiksäcke stopfen. Oder kostenlos eine Papiertonne buchen. Doch etliche Bürger schert das nicht. „Und wir müssen dann die Straße aufräumen“, stellt Celikdal fest. Dieser Aspekt ihrer Arbeit nervt die junge Frau. „Wenn wir sachlich und ruhig erklären, wieso wir einen Papiermüllsack mit Styropor oder Essensresten nicht mitnehmen, pöbeln uns die Leute an.“ Auch überfüllte Säcke machen die Arbeit für Celikdal und ihre Kollegen schwerer. „Wir nehmen ja gleich mehrere und werfen sie in den Wagen.“

Allerdings erlebt die Müllwerkerin zugleich viel Bestärkung. Bürger bedanken sich für die Arbeit, während der Corona-Pandemie noch mehr, Familien winken vom Straßenrand. „Viele Kinder sind sehr begeistert, wenn sie jetzt Frauen auf dem Müllwagen sehen.“ Und ältere Damen recken bei Celikdals Anblick den Daumen in die Höhe.

Bei Aha arbeiten rund 270 Frauen Der Abfallentsorger Aha hat rund 270 Frauen unter seinen insgesamt 1950 Beschäftigten. 180 Frauen – und damit die Mehrzahl – arbeiten in der Verwaltung. Im gewerblichen Bereich gibt es rund 90 Frauen, davon 48 in der Stadtreinigung, 26 in der Müllabfuhr und 16 Frauen auf den drei Deponien. Die Mitarbeiterinnen sind als Straßenreinigerinnen, Kraftfahrerinnen, Mechatronikerinnen, auf den Wertstoffhöfen und in der Fahrzeugwerkstatt beschäftigt. In der Müllabfuhr standen aber lange nur Männer auf dem Trittbrett.

Krisensicherer Job

Der nächste Schritt: Im April startet Stefanie Celikdal mit dem Lkw-Führerschein. Quelle: Samantha Franson

Früher stand Celikdal in einer Kneipe hinter dem Tresen. Die gelernte Erzieherin gab ihren eigentlichen Beruf in der Kita auf, als sie selbst Kinder bekam, arbeitete später aber als Schulbegleiterin und Integrationsassistentin für Schüler mit Handicap. Den Tipp für die Bewerbung bei Aha bekam sie von ihrem Cousin, der wie ihr Onkel auf einem Wertstoffhof arbeitet. Ihre langen hellgrau lackierten Fingernägel verschwinden nun bei der Arbeit in den Schutzhandschuhen.

Celikdal ist froh über ihre neue Arbeit, die krisensicher und familienfreundlich sei, wie sie hervorhebt. Sie redet gerne und detailreich über ihre Tätigkeit, es ist zu spüren, dass sie mit Begeisterung bei der Sache ist. Als Mutter mit zwei Kindern hatte sie lange Zeit große Schwierigkeiten, eine Anstellung zu finden. „Eine Alleinerziehende ist für viele Arbeitgeber ein No-Go, obwohl meine Mutter auf meine Kinder aufpasst. Das interessiert aber keinen.“

Bei Aha steht bald die erste Qualifizierung für sie an, im April startet die Fahrschule für den Lkw-Führerschein. Als Müllfahrerin wird sie etwas mehr verdienen, mit dem Unternehmen identifiziert sie sich aber längst. „Ich mag es, frühmorgens in die Halle zu kommen, wenn alle Fahrzeuge aufgereiht da stehen.“

Teamarbeit: Müllwerkerin Stefanie Celikdal ist an dem Tag mit ihren Kollegen Dominique Sancho Rico und Nabil Belhadef auf Tour. Quelle: Samantha Franson

Von Bärbel Hilbig