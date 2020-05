Hannover

Die Stadt Hannover will die Absage der beliebten Opernreihe im Maschpark nicht hinnehmen. Mit dem Norddeutschen Rundfunk ( NDR), Veranstalter der Reihe, werde die Verwaltung zeitnah das Gespräch suchen, „mit dem klaren Ziel, das Format in Hannover zu erhalten“, teilte Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf kürzlich im Kulturausschuss mit. Die Stadtverwaltung sei von der Entscheidung des NDR überrascht worden und mit ihr nicht einverstanden. Für das Vorgehen Beckedorfs gab es in der Ratspolitik deutliche Unterstützung. Die SPD hatte sich bereits im Vorfeld dafür stark gemacht, die Freiluftoper zu erhalten.

Der NDR hat die Opernreihe im Maschpark aus Kostengründen eingestellt. Der Sender gibt an, dass das Spektakel hinter dem Rathaus jedes Mal eine hohe sechsstellige Summe koste. Rund 20.000 Zuschauer verfolgten jedes Mal auf den Wiesen rund um den Maschteich die Aufführung. In diesem Jahr sollte die Oper Carmen inszeniert werden. Die Opernreihe gibt es seit 2014.

Von Andreas Schinkel