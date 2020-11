Hannover

Die Szenerie in Hannovers Innenstadt am Abend des 17. November 2015 war schon gespenstisch, bevor geschah, was später in die Geschichte der Stadt eingehen sollte: das wegen akuter Terrorgefahr abgesagte Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Rund 2500 Polizisten waren auf Streife in der City unterwegs. Sie trugen zum Teil Maschinenpistolen, sperrten Straßen und kontrollierten jeden, der sich in diesem Bereich aufhielt, manchmal auch mehrfach. Besser aufgestellt als die Polizeidirektion an jenem Abend hätte keine Sicherheitsbehörde sein können, die einen Einsatz unter diesen Voraussetzungen hätte meistern müssen. Und dennoch konnten die Verantwortlichen offenbar nichts anders tun, als im letzten Moment die Reißleine zu ziehen und das Spiel kurzfristig abzusagen – 90 Minuten vor dem Anpfiff.

Zwei Polizisten stehen auf der Tribüne der leeren HDI-Arena. Auf dem Feld vor ihnen sollte jetzt eigentlich das traditionsreiche Duell der benachbarten Nationalmannschaften stattfinden. Das Friedenssymbol zeigt die Solidarität mit den Opfern der kürzlichen Anschläge von Paris. Quelle: picture alliance / dpa

Der Plan: Sprengstoff im Stadion, ein Bombe in Bus oder Bahn

Die Informationen, die den Behörden zu diesem Zeitpunkt vorlagen, waren erschreckend. Vier Männer und eine Frau seien in der Stadt unterwegs. Sie planten zunächst einen Sprengstoffanschlag im Stadion und wollten später eine Bombe im öffentlichen Nahverkehr detonieren lassen, wenn eine Vielzahl der rund 30.000 Besucher aus dem Stadion den Heimweg angetreten hatten. Vier Tage zuvor hatte es in Paris einen islamistischen Anschlag während eines Länderspiels gegeben.

Die Polizei in Hannover ließ das Stadion räumen und sperrte die Arena ab. Per Lautsprecherdurchsagen wiesen Beamte die Besucher an, sich trotz allem ruhig zu verhalten. Der Bus mit der deutschen Nationalmannschaft um Trainer Joachim Löw, der von Barsinghausen Richtung Hannover unterwegs war, machte kehrt. Im Pavillon am Raschplatz setzten die Veranstalter das Konzert des Saxofonisten Maceo Parker sofort ab und schickten die Gäste nach Hause. Abgesagt wurde aus Sicherheitsgründen auch die Lesung des Komikers Helge Schneider bei Hugendubel. Nur der Auftritt der Söhne Mannheims in der TUI-Arena konnte weiter laufen – dort waren die Sicherheitsvorkehrungen zuvor bereits deutlich hochgefahren worden.

Das Stadion wird geräumt. Quelle: dpa

„Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern“

Parallel zu diesen Maßnahmen lief auch die Fahndung nach den mutmaßlichen Terroristen an. Die Behörden kannten den Namen des Anführers der Gruppe: Faiz A. soll mit Komplizen den Anschlag geplant haben. Bei Durchsuchungen von Autos und Personen in Hannover wurden aber an jenem Abend weder Waffen noch Sprengstoff gefunden – auch nicht in einem der Rettungswagen am Stadion, den die Täter angeblich für ihr Vorhaben benutzen wollten. Später am Abend wollte der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière ( CDU), der wegen des Fußballspiels nach Hannover gereist war, die Absage des Spiels nicht näher begründen, sagte aber den denkwürdigen Satz: „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.“ Sein niedersächsischer Amtskollege Boris Pistorius ( SPD) erklärte tags drauf: „Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn wir nicht abgesagt hätten“.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD, l) und der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sitzen bei einer Pressekonferenz zum Fußball-Länderspiel Deutschland - Niederlande im Innenministerium in Hannover. Quelle: dpa

Video aus dem Stadion aufgetaucht

Beim Kurznachrichtendienst Snapchat tauchte später ein Video von jenem Abend aus dem Inneren der bereits geräumten HDI-Arena auf. Der Film zeigte einen jungen Mann, der auf Arabisch in die Kamera spricht. Zwei Worte konnten die Fahnder deutlich verstehen: „Pray for Rakka“ und „al Daula al-Islamija“ - die Bezeichnung für die Terrorgruppe IS und deren erklärte Hauptstadt Rakka. Ob der junge Mann in dem Video Faiz A. gewesen ist oder nicht, ist bis heute unklar.

Das kurze Video hatte ein junger Mann aus Hannover-Misburg mit seinem Handy gedreht und auf der Plattform hochgeladen. Mohamad Hasan K. war in dieser Zeit regelmäßig als Ordner im Stadion tätig. Am Abend des Länderspiels hielt er sich auch in der Arena auf – obwohl er gar nicht zum Dienst eingeteilt worden war. K. gilt als Sympathisant der Terrororganisation IS. Er hatte sich regelmäßig an Koranverteilständen der Aktion „Lies!“ in Hannovers Innenstadt beteiligt. Dort und in der Moschee des deutschsprachigen Islamkreises in der Kornstraße hatte er auch Safia S. und ihren Bruder Saleh kennengelernt. Im Februar 2016, nur wenige Monate nach der Absage des Länderspiels, verübten die beiden Anschläge in Hannover. Saleh S. warf Molotow-Cocktails vom Dach der Ernst-August-Galerie. Seine Schwester Safia rammte kurz drauf einem Bundespolizisten im hannoverschen Hauptbahnhof ein Messer in den Hals. Die Tat gilt als erster Anschlag des IS in der Bundesrepublik. Mohamad Hasan K. wurde verurteilt, weil er von Safias Anschlagsplänen gewusst haben soll, aber nichts unternommen hatte, um sie zu stoppen.

Polizisten mit Sturmgewehren stehen vor dem geschlossenen Stadion. Quelle: dpa

Knapp eineinhalb Jahre nach dem Terroralarm stellte die Bundesanwaltschaft ihre Ermittlungen ein. Es hätten sich „keine weiterführenden Erkenntnisse“ ergeben. Der Verfassungsschutz habe damals den Hinweis auf den geplanten Anschlag bekommen. Faiz A., der Anführer der Gruppe, habe die Explosionen im Stadion filmen sollen. Den Ermittlern war es allerdings weder gelungen, Faiz A. noch einen seiner angeblichen Komplizen ausfindig zu machen.

Ein Polizist mit Maschinenpistole steht vor dem Stadion. Quelle: dpa

Innenminister Pistorius : „Jede Lage ist anders“

„Genau wie vor fünf Jahren besteht auch heute weiterhin die Gefahr islamistisch motivierter Anschläge, auch in Niedersachsen“, sagte Innenminister Boris Pistorius ( SPD) der Nachrichtenagentur dpa. „Das damalige Geschehen und der polizeiliche Einsatz waren allerdings einzigartig.“ Ein besonderer Faktor sei die besonnene Reaktion der bereits am Stadion eingetroffenen Fans sowie der Bevölkerung angesichts der für sie undurchsichtigen Lage gewesen. „Natürlich ist die Polizei auch jetzt gut aufgestellt, um eine vergleichbare Lage zu bewältigen, wobei klar sein muss, dass jede Lage anders ist.“

Von Tobias Morchner/dpa