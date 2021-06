Hannover

Das Frühjahr hat Hannover niedrige Temperaturen und jede Menge Regen beschert – zumindest gefühlt. Doch hat sich die von Dürre geplagte Eilenriede dadurch erholt? Ganz so einfach sei die Antwort nicht, sagt Hannovers Stadtförster Felix Bettin im Gespräch mit der HAZ. „Unterm Strich liegt die Niederschlagsmenge seit Januar im Bereich des langjährigen Mittels“, erklärt Bettin. Das bedeute weiterhin, dass der Grundwasserspiegel noch zu niedrig sei und selbst alte Bäume mit langen Wurzeln nicht an das Grundwasser heranreichten.

Drei Jahre Dürre in Folge

Drei Jahre hintereinander litten Hannovers Wälder unter extremer Trockenheit. Dadurch wurden die Bäume anfällig für Schädlingsbefall. Die Folge: 20 bis 30 Prozent des Bestandes in der Eilenriede wurden stark geschädigt. Bettin und seine Kollegen mussten im vergangenen Jahr etliche morsche Äste entlang der Wege im Stadtwald absägen und zum Teil ganze Bäume fällen.

Noch im November und Dezember 2020 blieb die Niederschlagsmeng deutlich unter den langjährigen Mittel. Erst ab Januar besserte sich die Lage. Der Februar war bereits feuchter als üblich, im März regnete es nicht mehr als sonst, im April sogar weniger. Der Mai fühlte sich feucht an, die Niederschlagsmengen bewegten sich aber nach Angaben des Stadtförsters im üblichen Bereich.

Kühle Witterung: Schädlinge schlummern länger

Auch wenn die Böden in der Eilenriede jetzt oberflächlich gut durchfeuchtet sind, eine Tiefenwirkung ist bisher ausgeblieben. „Trotz der Regenfälle im Frühjahr haben wir den Grundwasserstand von 2017 – also vor den Dürrejahren – nicht wieder erreicht“, sagt Bettin. Insofern wünsche er sich, dass es noch ein bisschen mehr regnet.

Wohltuend für den Wald war die kühle Witterung in den vergangenen Monaten. Schädlinge wie Borkenkäfer, deren Larven im Gehölz schlummern, werden erst ab 12 bis 15 Grad aktiv. Bleibt es also länger kühl, haben die Bäume mehr Zeit sich zu entwickeln, ohne von Schädlingen attackiert zu werden.

Raupenkot rieselt von Eichen

Das gilt derzeit weniger für Eichen. Die Raupen des Eichenwicklers und des Kleinen Frostspanners haben sich in manchen Bäumen eingenistet und fressen die Blätter auf. „Spaziergänger hören dann ein Knistern – das ist der Raupenkot, der auf den Boden fällt“, sagt Bettin.

Für einige Bäume, denen die Dürreperioden zu sehr zugesetzt haben, kommt das feuchte Frühjahr zu spät. „Einige alte Buchen sind bereits derart von Pilzen befallen, dass sie sich auch bei günstiger Witterung nicht mehr erholen werden“, sagt der Stadtförster. Diese Bäume werden das nächste Jahrzehnt nicht überleben.

Ein kranker Baum in der Eilenriede. Quelle: Villegas

Kein Wasser aus dem Mittellandkanal

Angesichts des Klimawandels werden Dürrezeiten keine Ausnahmen mehr bilden. Aber wie bekommt die Eilenriede künftig genügend Feuchtigkeit? Wasser aus dem Mittellandkanal einzuleiten, scheidet nach Angaben des Stadtförsters aus, weil dann die Schiffe auf der Wasserstraße auf Grund liefen. „Wir könnten an manchen Stellen Staustufen anbringen und Gräben zuschütten, sodass die Feuchtigkeit länger im Boden bleibt“, sagt Bettin. Wo das geschehe, müsste genau geprüft werden.

Langfristig setzt der Stadtförster darauf, den Baumbestand an die trockeneren Bedingungen anzupassen. So könne beispielsweise die in der Eilenriede verbreitete Stieleiche Schritt für Schritt durch robustere Arten wie die Traubeneiche ersetzt werden. „Insgesamt wird sich der Charakter der Eilenriede aber nicht ändern“, sagt Bettin.

Von Andreas Schinkel