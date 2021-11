Hannover

Er packt zwar nur noch seine letzten Sachen zusammen, doch verraucht ist der Ärger über die Stadt Hannover wegen der Beendigung des Mietverhältnisses für sein mittelalterliches Restaurant Excalibur noch immer nicht – obwohl es schon seit Ende Januar dicht ist. „Hannover hat eine Erlebnisgastronomie verloren, für die die Besucher über Jahre am Wochenende aus vielen Teilen Deutschlands angereist sind“, sagt Werner Eggert, der das Excalibur etwas mehr als 20 Jahre im Keller des Bemeroder Rathauses betrieben hat. Obwohl der 67-Jährige inzwischen mit dem Excalibur im Hildesheimer Ortsteil Algermissen ansässig ist, lässt ihn das Aus in Hannover noch immer nicht los.

Etwa 300.000 Euro hat Werner Eggert nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren ins Excalibur investiert, vor allem in die Innenausstattung mit Gewölbe und Schmiedekunst, durch das sich die Gäste optisch wie im frühen und späten Mittelalter fühlten. Auch Hochwasserschäden habe er auf eigene Kosten beseitigt. Einen Teil dieser Investitionen wollte der Gastronom von der Stadt Hannover eigentlich einklagen, hat davon aber nach Rücksprache mit seinem Anwalt doch noch Abstand genommen: „Wir haben wenig Aussicht auf Erfolg“, sagt Eggert zur Begründung.

Stadt: Keine neue Gastronomie unterhalb des Rathauses

Die Stadt hatte der Restauration nach gut 20 Jahren gekündigt, sie führte Mängel beim Brandschutz an. Zuletzt war die Stadtverwaltung dazu übergegangen, dem Wirt nur noch einen Einjahresvertrag zu geben. 2020 kam dann die Kündigung. In einer Online-Petition, die Werner Eggert danach initiierte, hatten sich rund 1000 Unterstützer für den Erhalt des beliebten und rustikalen Speisenlokals starkgemacht – vergeblich. Die Räume brandschutztechnisch zu sanieren hätte mindestens eine halbe Million Euro gekostet, erklärte die Stadt Hannover mehrfach. Das Geld stehe aber wegen der angespannte Haushaltslage nicht zur Verfügung. Das bedeutete das Aus für das Excalibur in Bemerode.

Inzwischen steht fest: Eine Gastronomie wird es im Rathauskeller in Bemerode künftig nicht mehr geben. Das teilte die Stadtverwaltung jüngst in der Sitzung des Stadtbezirksrates Kirchrode- Bemerode-Wülferode auf eine Anfrage der Grünen mit. Man werde die Unterkellerung zwar brandschutztechnisch modernisieren, das aber nur für Lager- und Technikräume. Im Bereich der ehemaligen Kegelbahn im Untergeschoss prüft die Stadt aktuell, ob dieser Bereich für die Schützengesellschaft Bemerode (auch brandschutz- und lüftungstechnisch) hergerichtet werden kann.

Schützen sind auf der Suche nach neuer Bleibe

Hintergrund: Durch den Neubau des 18. Gymnasiums in Bemerode Am Sandberge sind die Schützen heimatlos – eine Suche nach einem Ersatzquartier gestaltet sich mangels Alternativen im Stadtbezirk äußerst schwierig. Zurzeit schießen die Schützen auf der Anlage des Niedersächsischen Sportschützenverbandes in Wilkenburg (Stadt Hemmingen).

Abschied: Das mittelalterliche Kult-Restaurant Excalibur am Bemeroder Rathausplatz gibt es nicht mehr. Die Stadt als Eigentümerin der Immobilie saniert die Kellerräume. Zurzeit räumt Ex-Betreiber Werner Eggert noch den Imbiss leer. Quelle: Thomas

Werner Eggert hält das alles für ein abgekartetes Spiel, seitdem klar ist, dass die Schützen durch den Bau des Gymnasiums in Bemerode eine neue Bleibe brauchen. „Plötzlich war der Brandschutz nicht mehr ausreichend. Wir haben uns nie etwas zu Schulden kommen lassen, trotzdem wurden wir von Anfang an verteufelt“, sagt der Gastronom. Wertschätzung, für das, was er aufgebaut hat, habe er von Seiten der Stadt auch nie erhalten. „Wir waren deutschlandweit bekannt und wären gerne geblieben.“ Sein Trost: Das Excalibur in Algermissen werde von der mittelalterlichen Fangemeinde inzwischen sehr gut angenommen.

Von Andreas Voigt