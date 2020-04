Abi-Ball, Adé! Wie sich drei Abiturienten in der Corona-Warteschleife fühlen

Hannover

Das Leben vieler Jugendlicher verlief bislang in eher ruhigen Bahnen. Sport, Schule, Freizeit, Freunde, Urlaub. Für viele ist nicht nur alles bislang selbstverständliche plötzlich in Frage gestellt, sie wollten eigentlich auch einen Lebensabschnitt beenden – mit dem Abitur. Sie haben von einer besonderen Zeit geträumt, von Mottowochen und launigen Partys, Reisen und Praktika. Jetzt bleiben sie zu Hause und wissen immer noch nicht, ob sie ihr Abitur überhaupt schreiben und sich den mündlichen Prüdfungen stellen werden. Dass sie überhaupt ein Reifezeugnis bekommen ist für die meisten der rund 400.000 Abiturienten in der Republik jetzt die Hauptsache. Und sie lernen nicht nur für die Prüfungen, sondern auch, eine Realität anzunehmen, die so ganz anders ist als man sie kennt und sich wünscht. Träume platzen, machen aber auch Platz für neue und ganz andere Pläne

Neel Schönleiter am Moltkeplatz: „Ich habe das am Anfang mit dem Virus nicht so richtig ernst genommen.“ Quelle: Ella Rinke

Neel Schönleiter (20), IGS Roderbruch

Der Wendepunkt ist von heute auf morgen gekommen. Die Blockwoche hatte Neel Schönleiter an der IGS Roderbruch noch hinter sich gebracht. Dann kam Corona. Und damit die Beschränkung. „Am Donnerstag haben wir noch gedacht, schieben wir eben das tollste Motiv der Mottowoche auf den Montag, dann nehmen wir das zumindest mit“, sagt der 20-jährige Abiturient. Daraus wurde nichts, am Freitag, 13. März, war klar, dass einen Tag zuvor sein letzter Schultag gewesen ist.

Für Schönleiter sind Mottowoche und Abschlusstag in der Schule nicht ganz so wichtig im Jahr 2020. „Ich habe das alles letztes Jahr schon einmal mitgemacht – und musste leider wiederholen.“ Was aber auch bedeutet, dass es diesmal in jedem Fall klappen soll.

„Ich habe das am Anfang mit dem Virus nicht so richtig ernst genommen. Als die Schule dann zu war, war es Fakt, den man erst mal begreifen musste“, sagt der Schpüler. Im Nachhinein findet es der Abiturient vor allem bitter, dass er nicht genießen konnte, alles zum letzten Mal zu erleben. Die Mitschüler, die Lehrer, die Schule „Und die Vorbereitung auf eine Prüfung, von der man nicht weiß, wie und wann sie stattfindet, ist auch nicht gerade leicht.“

Lerngruppen fehlen

Schönleiter vermisst die Lerngruppen, den Gang in die Bibliothek und vor allem den Lernausgleich etwa bei Fußball, Feiern oder Fitness. „Es geht ja nichts, und zu Hause lasse ich mich schnell ablenken. Sollte noch alles abgeblasen werden und sollten die Vornoten für das Abi zählen, käme das für ihn nicht ungelegen. „Ich hatte bislang ganz gute Punkte.“ Trotzdem bereitet er sich natürlich bestmöglich vor. Das Verlegen der Abiturklausuren bedeutet aber auch, dass viele innerhalb einer Woche geschrieben werden müssen – ohne Pausen zum Vorbereiten auf das nächste Fach. „Ich schreibe Geschichte, Mathe und Bio in einer Woche, das wird hart“, sagt der 20-Jährige aus der List.

Immerhin: Der Abi-Ball wird derzeit noch durchgeplant, Mitte Juli soll gefeiert werden, und Schönleiter ist zuversichtlich, dass das auch klappt. Persönliche Projekte sind bei ihm durch die Corona-Krise nicht in Gefahr Er hat weder eine Reise geplant noch Praktika. Nur im Herbst würde er gerne mit etwas loslegen. „Meine Richtung ist wohl der Sport.“ Der 20-Jährige muss wieder an den Schreibtisch, ein bisschen nachlegen. Er lenkt sich mit Joggen ab und durch seinen Job bei einem Getränkeauslieferer. Vor allem hätte er gerne bald Gewissheit. „Wenn wir dann schreiben, fände ich es fair, wenn die Bewertung in dieser Situation ein bisschen gnädiger ausfallen würde.“ Den Abi-Ball würde er nämlich gerne feiern, und zwar mit dem Reifezeugnis.

Paula Hilgenfeldt: „Das Verschieben der Klausuren hat schon demotiviert.“ Quelle: Tim Schaarschmidt

Paula Hilgenfeldt (20), IGS Mühlenberg

Die Ungewissheit ist nichts für sie: Paula Hilgenfeldt möchte die Prüfungen am liebsten hinter sich haben. Oder durchaus auch erst gar nicht schreiben Aber die 20-jährige Abiturientin will vor allem, dass der Weg bald steht. „Das Verschieben der Klausuren hat schon demotiviert, „ich möchte jetzt wissen, ob unser Abi nun stattfindet“, sagt die 20-Jährige. Ihren Job im Supermarkt hat sie extra den Prüfungsterminen angepasst, sie hat Urlaub eingeplant und auch sonst noch ein paar Pläne „um die Klausuren herum.“

Es sei frustrierend, dass die Mottowoche genauso ausgefallen sei wie der offizielle letzte Schultag in ihrer Schullaufbahn. „Noch schlimmer finde ich, dass ich keine Freundin umarmen kann, vermutlich auch nicht, wenn wir eine Klausur hinter uns gebracht haben sollten.“ Die traditionelle Abschlussreise mit dem Jahrgang stehe genauso in den Sternen wie der Abi-Ball. „Zum Glück war im ich letzten Jahr schon auf der Abschlussfeier von meinem Freund dabei“, sagt Hilgenfeldt. Da habe sie das Gefühl schon einmal aus zweiter Reihe miterleben können. Und auch das Kleid hängt noch im Schrank. „Ob ich jetzt ein neues kaufe? Da warte ich wohl lieber noch ab.“

Keine Konzentration am Handy

Vom Lernen halten Hilgenfeldt auch Unsicherheit und Ängste ab. Bei Corona mache ihr vor allem Sorgen, die Familie anzustecken. Sie fahre nur noch Fahrrad und sei emotional zuweilen ganz schön aufgewühlt in der ungewohnten Situation. „Ich denke viel an meine Verwandten und finde, dass Sicherheit und Gesundheit Vorrang vor den Abi-Prüfungen haben sollten“, sagt die Schülerin. Sicherheit geht vor.

Lerngruppen und Bibliothek hat auch Paula vermisst, viel Stoff sei ausgefallen, obwohl Mathematik vor den Osterferien online weiter gelaufen ist. Sich zu konzentrieren an Handy oder Laptop findet sie allerdings schwierig „Da kommt eine Nachricht, und schon ist man raus.“ Außerdem sei zu Hause derzeit die ganze Familie versammelt, „das macht das Lernen auch nicht leichter“. Gerne hätte Paula allen Mitschülern, Lehrern, Tutoren noch einmal richtig Tschüss gesagt. Sie hofft, dass das beim Abi-Ball vielleicht doch noch klappt. Die besondere Zeit hat sie auch geerdet, wie sie sagt: „Nicht alles, was man so plant, kann auch umgesetzt werden.“

Analiv Hasert: „Die denken dann vielleicht, wir haben gar kein richtiges Abi und sind nicht so gut.“ Quelle: Tim Schaarschmidt

Analiv Hasert (19), IGS Büssingweg

Sie schon seit einer Woche nicht gelernt: Analiv Hasert ist unmotiviert. „Diese Zeit ist so irreal, seit einem Jahr habe ich mich darauf eingestellt, am 20. April meine erste Abiturklausur zu schreiben. Jetzt ist alles anders und offen“, sagt die 19-Jährige. Eigentlich möchte Analiv ihr Abitur schreiben, sie hat auch ein wenig Sorge, dass der „Corona-Jahrgang“ später im Beruf einen Negativstatus hat. „Die denken dann vielleicht, wir haben gar kein richtiges Abi und sind nicht so gut.“

Im Moment ist Analiv aber erst einmal enttäuscht, dass Mottowochen und Abi-Streiche ausfallen Das Team des Abi-Komitees sei in heller Aufrregung, weil eventuell sehr viel Arbeit vergebens gewesen sei. „Ich habe mir schon eine Afro-Perücke besorgt, die muss ich dann wohl wieder loswerden“, sagt die Schülerin. Die Verkleidungstage vor dem letzten Schultag sind definitiv unwiederholbar. Die 19-Jährige weiß nicht so recht, ob sie mit einer Durchschnittsnote ihrer Vorzensuren als Abi-Schnitt einverstanden sein soll und erklärt: „Ich denke, jeder sieht das anders, und für irgendjemand ist es immer ungerecht.“

Kein Besuch aus den Staaten

Hasert ist gestresst wegen der Ungewissheit, der Prüfungen und wegen Corona. „Ich fühle mich rundum ziemlich unwohl derzeit, so gestresst würde ich ungern in eine wichtige Prüfungssituation gehen“, sagt sie. Sie sei durch die ganze Entwicklung komplett aus dem Tritt geraten. Nie wieder einen offiziellen Schultag zu haben macht sie auch traurig. Ihr bedeutet vor allem die Abschlussfeier viel. Ihr Vater ist US-Amerikaner; er, der Bruder und weitere Verwandte wollten zu ihrem großen Tag extra aus den Staaten nach Hannover fliegen. Hasert enttäuscht: „Das klappt ja schon mal nicht.“

Umso mehr hofft sie, dass die Krise ihre Pläne für die Zeit nach dem Abitur nicht durcheinanderbringen. Die Abiturientin aus Kleefeld möchte vom Herbst an Psychologie in Groningen studieren. „Das mit den Unterlagen zur Bewerbung wird jetzt extrem knapp“, sagt sie. Auch Hasert weiß jetzt, dass das Leben ganz plötzlich andere Wege einschlagen kann.

Von Susanna Bauch