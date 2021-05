Hannover

Während andere Schüler erst mal länger überlegen, was sie nach dem Schulabschluss machen sollen, ist der Weg für Bela Brandwein (18) aus Kleefeld bereits klar vorgezeichnet. Die mündliche Abiturprüfung an der Berufsbildenden Schule 2 hat er gerade hinter sich gebracht. „Mit 15 Punkten“, wie Norman von Zukowski, Abteilungsleiter und Lehrer, sagt. Auch die übrigen Prüfungsergebnisse wiesen in Richtung eines überdurchschnittlichen Abiturs. Für Bela ist die Allgemeine Hochschulreife nur der eine Schritt. Gleichzeitig absolviert er eine Ausbildung als Hotelfachmann, die er Ende November 2022 verkürzt abschließen wird, wenn alles nach Plan läuft.

Praxisnaher Unterricht durch praxiserfahrene Lehrer

Die Doppelqualifikation Abitur und Hotelfachmann am Beruflichen Gymnasium Ernährung der BBS 2 ist ein Nischenangebot. An der Schule ist Bela bislang der einzige, der diesen Weg gewählt hat. Trotzdem ist Schulleiter Ulf Jürgensen überzeugt, dass er auch für andere Jugendliche die richtige Option sein könnte, wer einen Sinn für Gastronomie und Service in sich spüre und praxisnäheren Unterricht schätzt. „Dienstleister-Gen“ nennt Norman von Zukowski das.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das findet auch Bela. Bevor er am Ende der 10. Klasse an die BBS gewechselt ist, hat er die Tellkampfschule in der Südstadt besucht: „Da hatte ich auch tolle Lehrer, aber viele haben nach ihrem Abschluss studiert und sind dann wieder an die Schule gekommen. Man merkt, dass die Lehrkräfte an der BBS Berufserfahrung in der freien Wirtschaft gemacht haben.“

Schon als Fünftklässler gern gekocht

Bela Brandwein sagt, er sei gern Gastgeber: „Ich mag es, den Gästen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.“ Schon in der 5. Klasse habe er gerne gekocht und auch diverse Praktika in Restaurants und Hotels gemacht. Dort sei ihm aufgefallen, dass Kochen zwar Spaß mache, ihm aber der direkte Gästekontakt fehle. Deshalb mache er jetzt lieber eine Lehre zum Hotelfachmann als zum Koch. Ihm sei bewusst, sagt der 18-Jährige, dass die Branche nicht die bestbezahlte sei, aber man solle doch das machen, was einem Spaß bereite und woran man interessiert sei.

„Meine Eltern kochen gar nicht gern.“ Er schon. Bela Brandwein steht gerne in der Küche und macht eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Beides mit gerade mal 18 Jahren. Quelle: Tim Schaarschmidt

Gastronomie liegt nicht in seiner Familie, im Gegenteil: „Meine Eltern kochen gar nicht gern“, erzählt Bela, „da musste ich das in die Hand nehmen.“ Seine Eltern hätten ihm viel Freiheit in der Küche gelassen. Sein Lieblingsgericht ist Pizza: „Am besten immer nur mit wenigen Zutaten belegen.“ Und der Ofen müsse möglichst heiß sein.

Bela ist auch sozial engagiert

Wie Schulleiter Ulf Jürgensen sagt, sei Bela nicht nur ein guter Koch und hervorragender Schüler, sondern habe auch noch ein großes Herz. Er war Schülersprecher, hat eine Nachhaltigkeitsarbeitsgemeinschaft mit ins Leben gerufen und und die Teilnahme der BBS 2 am Projekt „Humanitäre Schule“ des Deutschen Roten Kreuzes vorangetrieben.

Nach der Ausbildung will Bela Brandwein noch studieren. Weil er am Beruflichen Gymnasium die Allgemeine Hochschulreife abgelegt hat, muss sein Studiengang gar nichts mit Ernährung zu tun haben. Er könnte auch Weltraumtechnik oder Geschichte studieren. Mit seinem Gastgeber-Faible dürfte es aber wohl doch etwas anderes werden.

Von Saskia Döhner