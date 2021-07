Hannover

Frust bei einigen Abiturienten und Abiturientinnen: Wegen der ab sofort geltenden verschärften Corona-Regeln können Abibälle oder auch andere private Feste wie Hochzeitsfeiern nur noch in kleinerem Rahmen stattfinden. „Das ist enttäuschend, denn vergangenes Wochenende war noch alles erlaubt“, sagt Maximilian Greiner von der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Hemmingen. Die Abiturienten seines Jahrgangs hatten bereits bescheiden geplant. Je eine Begleitperson wollten sie maximal mitbringen, dazu waren Lehrer eingeladen, aber keine Eltern. Damit kamen sie auf rund 150 Menschen, die diesen Sonnabend im Hangar No. 5 in Hannover feiern wollten.

Das klappt nun nicht mehr. Nach den neuen Bestimmungen sind bei Feiern in Gastronomiebetrieben oder Veranstaltungsräumen inklusive Geimpfter und Genesener nur 100 Leute erlaubt. Alle müssen Maske tragen, solange sie nicht sitzen, und einen negativen Schnelltest vorweisen. Mehr Personen sind in gemieteten Veranstaltungssälen nur dann zulässig, wenn der Ausrichter ein Hygienekonzept aufstellt und es sich von der Region genehmigen lässt. Das allerdings trauen die Schüler sich so kurzfristig nicht zu.

Geimpfte und Genesene werden mitgerechnet

Die Abiturienten hatten zuerst noch gehofft, dass sie vollständig Geimpfte aus der Gesamtzahl ihrer Gäste herausrechnen können. „Dann wären wir unter 100 Personen gekommen“, sagt Maximilian Greiner. Geimpfte und Genesene zählen allerdings nur bei kleinen Feiern im privaten Rahmen nicht mit. Dazu können in der Region Hannover ab jetzt bis zu zehn Personen aus zehn Haushalten zusammenkommen – plus Geimpfte, Genesene und Kinder. „Die Regeln sind nicht einfach zu durchblicken“, räumt Regionssprecher Christoph Borschel ein.

Nun überlegen die rund 85 Abiturienten, ob sie unter sich feiern. „Aber das wird in einem so großen Raum ein bisschen mau. Wir hatten dieses Jahr nichts, keinen Abistreich, keine Abifahrt“, sagt Greiner. Die Jugendlichen und ihre Freunde, die nun nicht dabei sein können, haben teils bereits in neue Kleider und Anzüge investiert. Außerdem wird es finanziell für die Abiturienten knapp, denn die ausgeladenen Gäste bekommen ihr Geld zurück. Der 20-Jährige ärgert sich. „In den vergangenen Tagen hätte ich nur mit negativem Schnelltest ohne Maske im Klub feiern gehen können – und das auf engstem Raum.“

Glück mit Timing oder Ort

Mehr Glück haben die Abiturienten der Laatzener Albert-Einstein-Schule. Sie haben für ihren Abiball an diesem Sonntag vor Kurzem spontan die Volksbank-Arena in Hildesheim gebucht. In der Domstadt ist die Inzidenz niedrig, 350 Leute haben sich angemeldet. „Wir sind sehr erleichtert, denn es liegt uns allen am Herzen, dass wir eine schöne Feier haben“, sagt Freyja Seppelt vom Abiball-Komitee. Natürlich müsse sich jeder Gast testen lassen, die Arena habe außerdem eine Luftfilteranlage.

In der Hildesheimer Volksbank-Arena kann gefeiert werden. Dort haben die Abiturientinnen und Abiturienten der Albert-Einstein-Schule in Laatzen ihren Ball gebucht. Quelle: Werner Kaiser (Archiv)

Andere Abiturienten haben ihren Ball bereits genau in der Zeit der niedrigen Inzidenzen gefeiert. Im Hangar No. 5 lief vor zwei Wochen ein Abiball mit knapp 200 Gästen. „Wir haben die Gästeliste mit unserer Security kontrolliert und unser eigenes Hygienekonzept verfolgt. Die jungen Leute mussten aber keine Maske tragen“, berichtet eine Mitarbeiterin.

An der Tanzschule Familie Bothe liefen an den vergangenen beiden Wochenende die Bälle der Leibnizschule und des Gymnasiums Isernhagen mit jeweils rund 350 Personen. „Das sind eigentlich die beiden klassischen Wochenenden, direkt nach der Abifeier“, sagt Tanzschulchef Oliver Bothe. Zu seinem Verdruss blieben aber die beiden Freitagstermine frei.

Die meisten Schulen verzichten auf den Ball

Viele Abiturienten haben dieses Jahr allerdings ohnehin aus Vorsicht auf die große Feier verzichtet. Beim Hangar No. 5 haben die meisten Schüler ihre gebuchten Abiball-Abende schon vor Monaten storniert und die Termine auch nicht wieder reaktiviert.

Ähnlich an der Tanzschule Familie Bothe. „Es kamen ganz viele Absagen schon ein halbes Jahr vorher. Das fand ich sehr bitter, wir hätten gerne abgewartet“, sagt Oliver Bothe. Seine Schwester Susanne Bothe fährt mit ihrer Tanzschule einen anderen Kurs und hat sich diese Saison gegen die Vermietung für Feiern entschieden. „Wir hatten Anfragen, aber uns ist das Risiko zu groß. Wenn etwas passiert, muss ich meinen Betrieb womöglich ganz schließen“, sagt Susanne Bothe.

