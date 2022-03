Hannover

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben bereits zwei Jahrgänge ihr Abitur gemacht. Nun steht der dritte in den Startlöchern. Ein Jahrgang, der nahezu seine gesamte Oberstufenzeit unter Corona-Bedingungen erleben musste. Nach den Osterferien beginnen die Abiturprüfungen. Wie bereiten sich die Schülerinnen und Schüler darauf vor? Lernen sie im Einzelkämpfermodus oder im Team – und mit welchen Gefühlen gehen sie in die Prüfungen? Vier Abiturienten berichten.

Julian: Ich brauche einen Schnitt von 1,0

Julian Köppen möchte Medizin studieren. Quelle: Kathrin Kutter

Drei Wochen vor Beginn der Osterferien ist für Julian Köppen an intensives Lernen nicht zu denken, zu viel muss noch in der Schule erledigt werden. Der 19-jährige Sophienschüler legt unter anderem in den Fächern Chemie und Biologie sein Abitur ab, strebt die Bestnote an. „Da ich Medizin studieren möchte, brauche ich einen 1,0er-Schnitt. Ich gebe mein Bestes, das wird schon klappen“, sagt er selbstbewusst.

„In den Osterferien lege ich richtig los“

Schon jetzt lerne er ein bisschen, sagt der Gymnasiast: „Ich verschaffe mir einen Überblick über alle Themen. In den Osterferien lege ich dann richtig los, werde mir viele Lernzettel schreiben.“ Wenn es ums Lernen geht, bleibt er am liebsten alleine. „Erst wenn ich gut vorbereitet bin, lerne ich mit anderen. Die Gespräche sind dann sehr hilfreich, weil man schnell merkt, wo noch Lücken sind. Vorher würde mich Gruppenlernen nur ablenken.“ Um nicht pausenlos am Schreibtisch zu sitzen, geht er bei gutem Wetter so oft es geht zum Lernen nach draußen. „Entweder in den Garten, gerne auch in die Eilenriede“, erzählt Julian.

Frida: Auch das Leben daneben nicht vergessen

Abiturientin Frida Prominski fängt auf den letzten Drücker an zu lernen, und dann auch mal gern im Garten. Quelle: Nancy Heusel

„Nicht zu viel Kopf machen und das Leben daneben nicht vergessen. Aber dennoch das Beste geben.“ Mit diesem Motto tritt Mitschülerin Frida Prominski den Abschlussprüfungen entgegen. Ihre Leistungskurse: Musik, Deutsch, Latein. „Eigentlich habe ich keine Angst vorm Abi, das bekomme ich schon hin. Nur bei Deutsch mache ich mir etwas Sorgen. Das ist unberechenbar.“

„Brauche keine Nachhilfe oder extra Abi-Vorbereitungskurse“

Bei ihrem bisherigen Lernstil bleibt sich die 18-Jährige treu. „Ich fange immer auf den letzten Drücker an, damit bin ich in der ganzen Schulzeit gut gefahren. Nie käme ich auf die Idee, jetzt schon zu lernen.“ Ihr Plan ist, alleine zu lernen – mal am Schreibtisch, mal im Garten. „Nur wenn ich etwas nicht verstehe, werde ich mit Freunden lernen. Dafür brauche ich keine Nachhilfe oder extra Abi-Vorbereitungskurse“, sagt sie.

Felix: Für Mathematik sind 300 Buchseiten prüfungsrelevant

Abiturient Felix Wetekam, der Musik als Leistungskurs hat, übt dafür auch in der Schule. Quelle: Nancy Heusel

Sara Ibrahim und Felix Wetekam machen ihr Abitur an der Leonore-Goldschmidt-Schule. Wenn Felix lernt, kann es laut werden. Neben Physik und Mathematik zählt auch Musik zu seinen Leistungskursen. Auf dem Flügel haut er dann in die Tasten. „Je nach Laune mache ich das zu Hause oder im Musikraum der Schule. Dort auch gerne mit Mitschülern.“ Für Mathe und Physik muss der 18-Jährige Methoden und Herangehensweisen pauken, 300 Seiten dick ist allein das Mathebuch, dessen Inhalte prüfungsrelevant sind. „Das kann ich besser alleine machen. In den Ferien geht es los“, erzählt Felix.

Solo-Lernen oder lieber in der Gruppe?

Sara bevorzugt als einzige der Vier das Gruppenlernen, vielleicht weil es ihr, wie sie selbst zugibt, schwer fällt, sich zu strukturieren. „Vereinzelt habe ich mir schon meine Lerngruppen mit vier bis fünf Leuten für Deutsch, Geschichte und Politik gesucht. Zusammen werden wir uns in den Ferien die Grundlagen erarbeiten. Dann hat man endlich viel freie Zeit und kommt besser in den Lern-Flow“, sagt die 18-Jährige. Den Endspurt kurz vor den Prüfungen will auch Sara alleine machen.

Sara: Das Vor-Abi war das beste Training

Abiturientin Sara Ibrahim lernt gern mit anderen Schülern. Quelle: Nancy Heusel

Obwohl sie noch gar nicht mit dem Lernen begonnen hat, fühlt sich Sara schon jetzt gut vorbereitet. Woran liegt das? „Das Vor-Abi im letzten Halbjahr war das beste Training.“ Vor einem Jahr sah das noch anders aus, berichtet die Abiturientin. „Da hatte ich regelrecht Panik, fühlte mich null vorbereitet, weil wir seit Monaten ohne jede Perspektive im Homeschooling waren.“ Dass sich ihre Panik gelegt hat, sei auch Verdienst der Lehrkräfte, sagt Sara Ibrahim: „Die motivieren uns echt super. Mein Tutor hat das Abitur mit einem Marathon verglichen. Wir sind jetzt alle auf den letzten Metern, haben den größten Teil schon längst gepackt.“

Abiturienten fürchten keinen Corona-Makel, aber Infektion

Dass sie wegen der Pandemie ein Abi zweiter Klasse machen, befürchtet keiner von ihnen. „Wir werden keinen Abi-Makel haben, nur weil Teilbereiche der Themen gestrichen wurden. Die Herangehensweise müssen wir in den Klausuren ja trotzdem abliefern und Grundlagen kennen, die wir uns lange vor der Pandemie angeeignet haben“, sagt Felix. Mitschülerin Sara ist sogar überzeugt: „Klar sind wir der Abi-Jahrgang, der am längsten im Homeschooling war. Aber kein Jahrgang vor uns war vermutlich so selbstständig wie wir.“

Angst haben sie höchstens vor einer Sache. „Auf den letzten Metern noch Corona zu bekommen. Kurz vor den Prüfungen werde ich meine Kontakte reduzieren, um kein Risiko einzugehen. Zu lernen und dann zum Nachschreibetermin zu müssen, würde mich fertigmachen“, sagt Sara.

