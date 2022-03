Hannover

Nach den Osterferien startet das diesjährige Abitur in Niedersachsen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Wann beginnt die Prüfungsphase?

Die erste Abiturklausur in Niedersachsen ist am 21. April wie immer Geschichte, die letzten schriftlichen Arbeiten sind am 12. Mai in Sport und Sport. Die Deutschprüfung ist am 27. April, Englisch am 29. April und Mathematik am 2. Mai. Da alle Prüflinge von den Fächern Deutsch, Mathematik und den Fremdsprachen zwei verpflichtend im Abitur haben müssen, werden diese Klausuren von den meisten geschrieben.

Wie viele Schülerinnen und Schüler machen ihr Abitur?

Das Kultusministerium schätzt, dass rund 31.000 Schülerinnen und Schüler zur Prüfung zugelassen sind. Abiturprüfungen finden an allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien, an Integrierten und Kooperativen Gesamtschulen, Kollegs, Abendgymnasien und Freien Waldorfschulen statt. Insgesamt nehmen 450 Schulen die Abiturprüfungen ab. In der Stadt Hannover machen im Schnitt jährlich rund 4500 Schüler ihr Abitur. Es ist der zweite Jahrgang an den Gymnasien, der sein Abitur wieder nach 13 Jahren macht. An den Gesamtschulen hatte es nie ein Abitur nach zwölf Jahren gegeben.

Sind die Prüfungsaufgaben für alle Schüler dieselben?

Ja, denn seit 2006 gibt es in Niedersachsen ein landesweites Zentralabitur. Dabei können die Prüflinge allerdings aus einem Aufgabenpool wählen. Wie das Ministerium mitteilt, wird es den Schulen zu jedem Prüfungsfach einen zusätzlichen Aufgabenvorschlag unterbreiten. „Damit soll inhaltlich auf die nach wie vor schwierigen Rahmenbedingungen reagiert werden, indem in den Klausuren nur der Lernstoff abgefordert wird, der auch tatsächlich behandelt wurde“, sagt ein Sprecher.

Welche Corona-Vorgaben gelten während der Prüfung?

Möglicherweise werden einige Klausuren auch wieder in Turnhallen verlegt. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Alle Schüler müssen im Gebäude eine Maske tragen, während der Prüfung am Sitzplatz darf diese abgelegt werden. Vor Beginn sollen sich alle die Hände waschen oder desinfizieren, die Schulen sollen sicherstellen, dass genügend Seife und Handtücher vorhanden sind. Zwischen den Prüflingen muss ein Sicherheitsabstand von anderthalb Metern eingehalten werden, das kann auch bedeuten, dass die Schülerinnen und Schüler auf mehrere Räume verteilt werden oder in einer Sporthalle oder in der Aula schreiben. Wer zu einer Risikogruppe gehört, soll die Prüfung in einem Extraraum absolvieren und die Schule auch gesondert betreten. Am Vortag der Klausur muss der Raum professionell gereinigt werden, während der Arbeit soll regelmäßig gelüftet werden.

Was passiert, wenn jemand plötzlich akute Corona-Symptome bekommt?

Dann soll er schnell in einen gesonderten Raum gebracht werden und dort seine Prüfung zu Ende schreiben. Möglicherweise muss die Prüfung auch abgebrochen werden. Die Abiturienten versichern ausdrücklich, dass sie gesund sind. Wer krank ist oder Fieber hat, darf nicht mitschreiben.

Kann man das Abitur nachschreiben, wenn man am Prüfungstag krank ist?

Dafür sind extra Nachschreibtermine zwischen dem 12. Mai und 10. Juni angesetzt. Atteste müssen laut Ministerium nicht sofort vorgelegt werden, sondern können vor Beginn der Nachschreibtermine nachgereicht werden. Wer auch an den Nachschreibterminen krank oder in Quarantäne ist, kann einen eigenen dezentralen Prüfungstermin bekommen.