In dunkelroten Roben stehen die Schulabsolventen auf der Bühne, Mund und Nase zunächst mit farblich passendem Stoff bedeckt. Darauf steht: „Class of 2020“. Auf dem Parkplatz vor der Bühne haben einige Eltern die Autofenster heruntergekurbelt und schwenken Sektflaschen – Abiturfeier unter Corona-Bedingungen.

350 Eltern und Freunde schauen vom Auto aus zu

Die Internationale Schule in Hannover nahe dem Stadion hat ihren 50 Absolventen eine Abschiedschiedszeremonie geboten, die es so an der Schule noch nie gegeben hat. Auf der benachbarten Schützenplatz-Bühne, derzeit Veranstaltungsort für die Autokonzerte, wurden die Absolventen verabschiedet – und 350 Eltern und Freunde haben ihnen dabei vom Auto aus zugesehen. „Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht“, sagt der Geschäftsführer der Internationalen Schule, Stephan Handwerker.

Zunächst wollte er die Abschiedsfeier wie gewohnt in der Aula ausrichten – unter Einhaltung der Abstandsregeln. „Aber das Gesundheitsamt verweigerte die Genehmigung“, sagt Handwerker. Im Gespräch war danach, die Zeremonie online per Videostream zu übertragen, doch dann kam man auf eine bessere Idee. „Ich sprach mit Nico Röger von Hannover Concerts, und der war von der Idee, die Autokonzert-Bühne zu nutzen, angetan“, erzählt Handwerker.

Die Absolventen der Internationalen Schule stellen sich auf, um vom Schulgebäude zur Autokonzert-Bühne zu laufen - natürlich mit dem nötigen Abstand und Schutzmasken. Quelle: Andreas Schinkel

„Online-Abschiedsfeier hätte ich nicht mitgemacht“

Auch bei den Schülern kommt die Abi-Feier auf der Autokonzert-Bühne gut an. „Eine Online-Abschiedsfeier hätte ich auch nicht mitgemacht“, sagt die 18-jährige Donna. Einige Mitschüler kennt sie schon seit dem Kindergarten. „Ich bin froh, alle noch einmal zu sehen und diese Feier gemeinsam zu erleben“, sagt sie. Immerhin sei schon die Mottowoche wegen des allgemeinen Lockdowns ausgefallen. Die Mottowoche ersetzt zunehmend den Abi-Streich. Die Abiturienten kommen jeden Tag in anderer Verkleidung zur Schule, passend zu einem Thema.

„Bedrückend, isoliert im Auto zu sitzen“

Schulsprecherin Inez ist ebenfalls froh, dass die Feier nun doch stattfindet. Zwar schaut sie von der Bühne aus nur auf blitzende Karossen und nicht in Gesichter, doch das stimmt sie keinesfalls traurig. „Ich weiß ja, wer hinter den Windschutzscheiben sitzt“, sagt sie. Auf dem Parkplatz fühlt sich das für einige Eltern anders an. „Es ist schon bedrückend, so isoliert im Auto zu sitzen und sich mit befreundeten Eltern nicht austauschen zu können“, sagt Julia Jäger, deren Tochter Lisa verabschiedet wird. Für die Schüler tue es ihr leid, dass sie nach der Zeremonie nur im kleinen Kreis feiern könnten. „Das war bei mir nach dem Abi ganz anders“, sagt sie grinsend.

Rund 350 Eltern und Freunde schauten vom Auto aus zu. Quelle: Katrin Kutter

In ihrer Rede ermuntert die Direktorin der Internationalen Schule, Rachel Hovington, ihre Schüler, sich nicht unterkriegen zu lassen und ihr Wissen dazu zu nutzen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. „Sie können einen Unterschied machen in der Welt“, sagt sie in ihrer auf Englisch gehaltenen Rede. Musikbeiträge werden danach nicht live auf der Bühne präsentiert, sondern per Video eingespielt. Und auch der glanzvolle Schlusspunkt fällt in diesem Jahr anders aus. Die Absolventen schleudern ihre akademischen Kopfbedeckungen nicht in die Luft, sondern dürfen ihre Hüte nur schwenken.

Abschlussprüfungen fielen aus

Dieser Teil des Rituals ist deutschen Abiturienten fremd, aber die Internationale Schule orientiert sich am US-amerikanischen Stil – und am Abschluss. Die jungen Erwachsenen erhalten ein High School Diploma, das zum Studium in den USA berechtigt, sowie ein International Baccalaureate, das in ganz Europa anerkannt wird. Abschlussprüfungen sind in diesem Jahr wegen der Schulschließungen ausgefallen. Für die Endnoten wurden die bisherigen Leistungen ausgewertet.

Von Andreas Schinkel