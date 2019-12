Hannover

Der Skandal um beiseitegeschaffte Millionen für Flüchtlingsunterkünfte einer Tochterfirma des Arbeiter-Samariter-Bunds in Hannover geht in die zweite Runde. Das Landgericht Hildesheim hat vor wenigen Tagen das Hauptverfahren gegen den Inhaber einer Sicherheitsfirma, seinen Steuerberater sowie ein ehemaliger Mitarbeiter der ASB-Tochterfirma eröffnet. Das erklärte am Freitag ein Sprecher des Landgerichts auf Anfrage der HAZ. Der zweite Prozess soll im April beginnen.

Wachdienste in Flüchtlingsunterkünften

Dem Inhaber der Sicherheitsfirma aus Rehburg-Loccum im Kreis Nienburg wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, dass er für Wachdienste in insgesamt zehn vom ASB betriebenen Flüchtlingsunterkünften Scheinrechnungen an die Landesaufnahmebehörde ausgestellt haben soll. Es geht um Forderungen in Höhe von rund 3 Millionen Euro, ohne dass tatsächlich Leistungen erbracht worden sein sollen. Daran beteiligt gewesen sein sollen der Steuerberater des Firmeninhabers sowie ein ehemaliger Mitarbeiter der ASB-Tochterfirma.

Mehr als 10 Millionen Euro Schaden

Insgesamt beträgt der Schaden in der ASB-Affäre nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover mehr als 10 Millionen Euro. Erst vor gut einer Woche hatte das Landgericht Hildesheim den ehemaligen Geschäftsführer der ASB-Tochter wegen schwerer Untreue und Betrugs zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Seinen Assistenten verurteilte das Gericht unter anderem wegen Betrugs und Beihilfe zur Untreue zu dreieinhalb Jahren Haft. Der 46 Jahre alte Geschäftsführer und sein Assistent sollen insgesamt rund 8 Millionen Euro Zuweisungen des Landes an den ASB auf eigene Konten abgezweigt haben.

Urteil im ersten ASB-Prozess: Der frühere Geschäftsführer und sein Assistent (links mit ihren Verteidigern) wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Quelle: Archiv

Das Verfahren gegen den Ex-Geschäftsführer und seinen Mitarbeiter war abgetrennt und vorab verhandelt worden, da der 46-Jährige wegen Fluchtgefahr seit Februar in Untersuchungshaft gesessen hatte. Damals war der Fall aufgeflogen. Da die U-Haft in der Regel nur sechs Monate dauern darf, war der Fall vorab verhandelt worden. Ab April müssen sich die übrigen Angeklagten verantworten.

Lesen Sie auch

Von Karl Doeleke