Die Betreiber des Biergartens Dornröschen am Leineufer sehen dem geplanten Abriss und Neubau der gleichnamigen Brücke mit Sorge entgegen. Sie fürchten um ihre Existenz, sollte das Bauwerk, das Linden und die Nordstadt verbindet, wie geplant für mehr als anderthalb Jahre nicht zur Verfügung stehen. In einem Brief, den das Gastronomenpaar Florian und Christiane Hausleiter an Oberbürgermeister Belit Onay und den Großteil der Mitglieder des Stadtrats geschickt hat, bitten beide eindringlich darum, für die Bauphase eine Behelfsbrücke zu errichten. Zudem haben sie eine Onlinepetition gestartet, mit der sie 3000 Unterschriften sammeln wollen, um ihre Forderung nach einer Ersatzverbindung zu bekräftigen.

Ersatz für Dornröschenbrücke ist Stadt zu teuer

Die Ampelkoalition im Rat hatte einer solchen rund 700.000 Euro teuren Lösung bereits eine Absage erteilt, weil diese zu teuer sei. Auch Stadtbaurat Thomas Vielhaber hatte deutlich gemacht, dass mit einer angemieteten Behelfsbrücke „Geld verbrannt“ würde, das besser in den Ausbau des Radverkehrs investiert werden könne. Er geht davon aus, dass die südöstlich gelegene, aber schon jetzt stark frequentierte Justus-Garten-Brücke während der Bauarbeiten auch den Verkehr der Dornröschenbrücke aufnehmen kann. Zudem schlägt die Stadt als Alternative die Schnellwegbrücke an der Schwanenburg vor.

Lange Umwege für Biergartengäste

Es entstünden viel zu lange Umwege, betonen die Biergartenbetreiber, die die traditionsreiche Dornröschen-Gastronomie nach längerem Leerstand und einer aufwendigen Sanierung im Sommer 2018 wiederbelebt hatten. „Wenn die Dornröschenbrücke so lange gesperrt werden soll, bricht uns der größte Teil unseres Kundenstamms weg“, sagt Florian Hausleiter. Ohne Ersatzbrücke sei der Weg für die Gäste, die meist aus Linden über die Justus-Garten-Brücke kämen, nicht nur mindestens doppelt so lang. Er führe zudem an zwei anderen Außengastronomien vorbei – auf dem Weg liegen der Biergarten Gretchen auf dem Faust-Gelände und die Freiluftbar Strandleben auf der Fährmannsinsel. „Wer sich an einem lauschigen Sommerabend zu Fuß aufmacht, um noch einen Wein im Biergarten zu trinken, dürfte es kaum noch bis ins Dornröschen schaffen“, meint Hausleiter. Laut Stadt soll die Bauphase von März 2022 bis Dezember 2023 dauern. „Das würde unser Betrieb nach der Belastung durch Corona wirtschaftlich nicht überleben.“

Die Dornröschenbrücke soll abgerissen und erneuert werden. Quelle: Navid Bookani

Auch der Bezirksrat Linden-Limmer hatte sich wiederholt für eine Behelfsbrücke während der Bauarbeiten eingesetzt. Der ADFC hält eine verlässliche Alternative für die Dornröschenbrücke, auf der täglich mehr als 5600 Radfahrer unterwegs sind, für unverzichtbar. Der Verein hatte jüngst vorgeschlagen, statt einer Behelfsbrücke, die wieder abgebaut werden muss, die Justus-Garten-Brücke auszubauen. So könne eine dauerhafte Lösung geschaffen werden, und das Geld sei gut angelegt.

