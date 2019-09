Hannover

Eigentlich sollte das Fun-Hip-Hop-Duo SDP am 9. und 10. November in der Swiss-Life-Hall auftreten. Doch am Donnerstag gab Veranstalter Hannover Concerts bekannt, dass beide Shows wie auch die gesamte Tournee der Berliner in das kommende Jahr verlegt werden. Die Band gibt „sehr persönliche Gründe“ für die Verlegung an. „Gesundheit und Familie gehen vor“, heißt es. Neue Termine sind der 17. und 18. April 2020 in der Swiss-Life-Hall, bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Von lok