Nach 45 Jahren löst sich die Theatergruppe Theaterwahn auf. Was 1974 als Angebot des Freizeitheim Ricklingen begann und seit 1999 auch ein Theaterverein ist, geht nun zu Ende. Es gibt kaum noch Mitspieler. Die meisten Leute haben keine Zeit mehr. In den Räumen an der Ricklinger Straße 2 in Linden-Süd, welche die Amateurschauspieler vor 20 Jahren bezogen haben, hat das Ensemble um Ehepaar Bärbel und Uwe Adam jetzt einen Flohmarkt veranstaltet, um den Fundus zu verkaufen. Zwei weitere Flohmärkte öffnen am 14. und 15. Februar, Freitag (16 bis 18 Uhr) und Sonnabend (11 bis 17 Uhr).

Jedes Stück steht für eine Erinnerung, ein Theaterstück. Und doch: Alles muss raus. Quelle: Irving Villegas

Unterricht bei Schauspielstudenten

In den Siebzigern heuerte der damalige Leiter Georg Dullinger junge Schauspielstudenten von der Hochschule für Musik und Theater an, damit sie der Freizeittheatergruppe das Schauspielen beibrachten. Das Wissen, das sie selbst an der Hochschule gelernt hatten, gaben sie an die Amateure weiter. Außerdem nahmen die Laienschauspieler an Kursen für Stepptanz, Akrobatik, Maskenbau und Pantomime teil. Aufgeführt wurden moderne Stücke aus vielen Genres, welche die Gruppe individuell interpretiert und umgesetzt hat.

Finanziert wurden die Aufführungen des Vereins Theaterwahn aus gemeinnützigen Spenden und Beiträgen seiner Fördermitglieder. Für die Requisite war Bärbel Adam zuständig. Sie hat ein Auge für ausgefallene Gegenstände, die für bestimmte Stücke zu gebrauchen waren, und war seit 1974 dabei. Eigentlich wollte sie nur bei der Requisite helfen, doch sie landete schnell auch auf der Bühne. „Ich habe hier viel Herzblut gelassen, und es war schnell klar, dass das mein Hobby ist“, sagt Adam.

Selbst Deko-Obst und Geschirr gibt es beim Fundus-Flohmarkt zu kaufen. Quelle: Villegas

HB-Zigarettenmännchen als Aufsteller

Im Fundus finden sich alte Jacketts, zusammengerollte Teppiche, Katzenkissen, alte Wanduhren, Perücken, ein Pandakuscheltier und ein weißer Cowboyhut. Originalverpackte Inlineskating-Knieschoner und Hausschuhe in Form von ulkigen Riesenfüßen warten, noch in Plastik eingepackt, in einer Kiste auf neue Besitzer. Im Erdgeschoss an der Ricklinger Straße hat die Gruppe vor vielen Jahren extra eine Bühne aufbauen lassen, auf der nun der alte Fundus zum Verkauf ausgestellt ist. Später kamen 50 Sitzplätze dazu, die aus einem Lehrsaal stammten.

Die Handwerker, die die Stühle in den Raum eingebaut hatten, lud die Theatergruppe seinerzeit als Dank zu einer Vorführung von Kurzszenen ein. An vielen Requisiten hängen alte Erinnerungen – zum Beispiel an einer großen Krokodilmaske, die Uwe Adam aus Gips selbst gebastelt hat. Sechs Stück gab es davon ursprünglich. Sie kamen bei Straßenfesten wie dem Franzplatzfest zum Einsatz. Die lebensgroßen Aufsteller aus Pappe mit Guckloch von Elvis und Liza Minelli haben die Adams selbst bemalt. „Die wären doch ein guter Partygag“, sagt Bärbel Adam. Der original Aufsteller des HB-Zigarettenmännchens ist noch gut erhalten und habe heute einen richtigen Handelswert, fügt sie hinzu.

Deutschland, Hannover 07.12.2019 Barbel und Uwe Adam. Letzter Flohmarkt beim Theaterwahn. Nach 20 Jahren gibt Theaterspielgruppe auf. Fundus wird verkauft. Ricklinger Str. 2. Foto:Villegas Quelle: Villegas

Auftragsaufführung bei „900 Jahre Linden“

Ein weiteres Highlight, an das sich die Theatergruppe gerne erinnert, ist die Jubiläumsfeier „900 Jahre Linden“ im Jahr 2015. „Das war etwas Besonderes, weil bei uns eine Aufführung in Auftrag gegeben wurde und wir an verschiedenen Orten wie zum Beispiel am Küchengarten oder auf dem Lindener Berg aufgetreten sind“, sagt Uwe Adam. Ein alter Schulkamerad von ihm ist auch zum Flohmarkt gekommen und nimmt einige Kleidungsstücke mit. Am Morgen hatten Besucher ein Wandschwert und andere Dekoartikel gekauft. Brigitte Toepffer hat sich ebenfalls umgeschaut. Sie hat vor, im Februar wiederzukommen. Auch zwei junge Besucherinnen aus Linden sind fündig geworden. Sie nehmen eine grüne Bodenvase mit nach Hause.

Von den alten Mitgliedern ist neben den Eheleuten Adam auch Karin Paulus beim Flohmarkt anwesend. Sie war über zehn Jahre in der Theatergruppe als Schauspielerin aktiv, was ihr immer viel Spaß bereitet habe. „Natürlich ist es schade, dass wir uns nun auflösen, aber es hat auch alles seine Zeit“, sagt sie. Viele Jahre haben Uwe und Bärbel Adam ihre Zeit in die Theaterwahn-Gruppe investiert, nun sei mehr Zeit für eigene Theaterbesuche.

Von Lisa Eimermacher