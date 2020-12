Hannover

Der Abstand, den Autos und Lastwagen beim Überholen zu Fahrradfahrern halten müssen, ist ein Dauerthema im Straßenverkehr. Vorgeschrieben sind seit diesem Jahr mindestens 1,50 Meter innerorts, außerhalb sind es sogar zwei Meter. Mit der Aktion Abstandsmessung wollen die Region und das Mobilnetzwerk jetzt herausfinden, wie es in Hannover und dem Umland in der Realität damit aussieht. Dafür suchen sie Testfahrer.

Technik erfordert keinen großen Aufwand

Mittel zum Zweck sind sogenannte Open-Bike-Sensoren, die sich ohne großen Aufwand am Fahrrad montieren lassen. Der Radler muss dann Überholvorgänge mit einer am Lenker befestigten Fernbedienung bestätigen. Ein zugehöriges Display zeigt die Ergebnisse an.

Der Sensor kann am Rahmen oder an der Sattelstange montiert werden. Quelle: Region Hannover

Daten dienen der Verkehrsplanung und der Forschung

„Mit der Aktion wollen wir herausfinden, wie und wo die Abstände gewahrt oder gefährlich unterschritten werden“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. Nach Abschluss würden die Daten anonymisiert nach Ortsteilen, Straßen und Verkehrsmengen ausgewertet und dann sowohl für die Verkehrsplanung als auch für Forschungszwecke genutzt.

Die Messungen wollen Region und Mobilitätsnetzwerk – in dem Zusammenschluss sind Städte und Gemeinden, Verbände wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, aber auch Polizei und Üstra vertreten – im kommenden März durchführen. Teilnehmer und Teilnehmerinnen können sich bis zum 8. Januar über die Internetseite mobilnetzwerk.de anmelden. Interessenten müssen mindestens 18 Jahre alt sein und in der Region wohnen. Wenn sie berücksichtigt werden, erhalten sie leihweise einen Sensor sowie eine Einweisung in die Technik.

Von Bernd Haase