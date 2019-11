Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat vor einem totalen Zusammenbruch der Windindustrie in Deutschland gewarnt. Allein in den vergangenen drei Jahren seien mehr als 40.000 Arbeitsplätze in dieser Industrie abgebaut worden – doppelt so viele wie bei der Braunkohleförderung. Weil kündigte daher kürzlich in einer Regierungserklärung an, dass das Land auch die von der Berliner Koalition verabredeten Abstandsregeln für Windräder von 1000 Metern zur nächsten Siedlung nicht übernehmen werde. Denn dies würde faktisch den Ausbau der Windkraft zum Erliegen bringen.

Die HAZ-Leser kritisieren das und lenken den Blick stattdessen auf zwei andere Aspekte des Themas. Es mangele, so der Grundtenenor an der gefoderten Netz- und Speicherenfrastruktur für Strom aus Windkraft. Und außerdem gebe es diesen nicht gelösten Konflikt: Stadtbewohner wünschten sich immer mehr „grünen Strom“, die dafür notwendigen Windräder allerdings müssten sie nicht vor ihren Haustüren befürchten. Diese stünden vor den Häusern der Menschen außerhalb der Städte. Hier einige Leserzuschriften in Auszügen.

Es gibt genügend Platz

Ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Es gibt so viele freie Landschaften – wieso muss hier diskutiert werden, ob man den Abstand von 1000 Metern zu bewohnter Fläche reduzieren sollte? Warum kann man diese Windkraftanlagen nicht entlang der Autobahnen bauen, die eh schon die Landschaften beeinträchtigen? Natürlich außerhalb der Ortschaften. Schön sehen die Dinger ja nicht gerade aus, da ist es doch verständlich, dass die keiner in der Nähe haben will. Auch die Abbaugebiete von Braunkohle bieten genügend Platz dafür. Sicher gibt es noch weitere Flächen, die ungenutzt und fern von Bewohnern mit Windkraftanlagen bebaut werden könnten. Wahrscheinlich geht es wieder nur ums Geld, sonst gäbe es doch keine ablehnenden Gründe, oder? Wer profitiert vom Bau in Wohngebietsnähe?

Ursula Jungk, Wedemark

Erst Speicherproblem lösen

Da hat man nun sein ganzes Leben gearbeitet für ein Häuschen im Grünen – und dann kommen der Herr Ministerpräsident und der Herr Umweltminister daher und wollen einem eine 250 Meter hohe Windkraftanlage vor die Tür stellen! Woher nehmen Stephan Weil und Olaf Lies die Legitimation, die Lebensleistung eines Bewohners dieses Landes zu vernichten?

Wann sehen diese Politiker es endlich ein: Man kann eine Windkraftanlage neben die andere stellen – wenn kein Wind weht, nützt das nichts. Erst muss das Problem der Speicherung von mit Windkraft erzeugter Energie gelöst werden. Solange dies nicht gelöst ist, sollte man die Windkraftanlagen dorthin bauen, wo der Wind einigermaßen beständig weht, nämlich in die Nord- oder Ostsee. Warum hört man bei dem ganzen Gezerre um die Mindestabstände nichts zu dem Thema Offshore-Windkraftanlagen von unseren Politikern?

Auch das Verhalten der Enercon-Manager und die Reaktion der Politiker auf den Stellenabbau bei dieser Firma ist mir unverständlich. Wer Anlagen anbietet, die nur zeitweise ihren Zweck erfüllen, der sollte auch Speicher für diese Energie anbieten.

Rudolf Rüder, Barsinghausen

Vehemenz nicht nachzuvollziehen

Was die Akzeptanz der Windenergie angeht, so steigt sie nicht nur in Deutschland mit der Entfernung zu den Standorten von Windkraftwerken. Das Windrad vor der Tür wirkt eben beängstigender als im urbanen Schutzraum einer Stadt. Wer in Hannover-Kirchrode wohnt, braucht sich also nicht zu sorgen. In Hannover macht sich derweil Ministerpräsident Stephan Weil stark für die Windkraft. Er moniert den vom Bund geplanten 1000-Meter-Mindestabstand zu bewohnten Siedlungen. Das würde die theoretische Fläche für neue Anlagen „drastisch“ reduzieren, sagte er im Landtag.

Dass der 1000-Meter-Abstand nicht von ungefähr kam, davon zeugen rund 1000 Bürgerinitiativen hierzulande. Diese lehnen die Windenergienutzung zwar nicht kategorisch ab, sie wollen aber einen sozial-, gesundheits- und umweltverträglichen Ausbau mit dem nötigen Abstand. Die Vehemenz, mit der sich Weil und Lies für die Windkraft und damit für Enercon einsetzen, ist nicht nachzuvollziehen. Sie sollten wissen, dass der Ausbau regenerativer Energien abhängig ist vom Vorhandensein von geeigneten Netzen und großtechnischen Speichern. Denn wie sollen Deckungslücken bei Nacht und Nebel beziehungsweise bei Flaute geschlossen werden?

Vor diesem Hintergrund dürfte es einleuchtend sein, dass selbst eine Verdoppelung oder Verdreifachung der Windkapazität ohne Netze und Speicher keinen Sinn machen würde. Der stagnierende Ausbau darf also nicht allein dem Widerstand von Anliegern angelastet werden, sondern er ist auch an seine physikalischen Grenzen gestoßen. Was die Enercon angeht, so darf angenommen werden, dass dieses Unternehmen Opfer des eigenen Geschäftsmodells geworden ist, das offensichtlich ausgerichtet war auf Automatismus und die Regelkraft der Politik.

Aber wie ist das nun mit dem Speichern? Dazu schrieb die Bundesnetzagentur im April: „Die Speicherung von Strom in Pumpspeichern oder Batterien stellt keine plausible Option dar, um die benannten ,Deckungslücken‘ zu schließen. Speicher sind dafür in Summe zu klein. Die existierenden Pumpspeicher können Deutschland für rund 20 Minuten mit Strom versorgen. Alle heute installierten Batterien zusammen könnten dies für weniger als drei Minuten.“

Friedrich Schröder, Springe

Vormachen statt vorschreiben

Die Probleme der Windkraft- „Lobby“ sind nicht renitente Bürger, es sind bornierte Politiker, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben! Wir verschenken jedes Jahr Millionen Kilowattstunden und zahlen noch Millionen Euro dazu, danach gibt es zu viele Windräder. Wo sind die Pufferspeicher? Eine stabile Energieversorgung braucht vernetzte Inselnetze und keine Monstertrassen. Und bei 1000 Meter Abstand reden wir nicht von niedlichen Windrädchen, 149 Meter Nabenhöhe und 200 Meter Gesamthöhe, nicht über Rotorblätter aus nicht recycelbaren Verbundwerkstoffen mit hochgiftigen Getriebeölen im Inneren. Die Städter wollen grünen Strom, aber die Windräder haben andere vor der Tür – wer ist hier egoistisch?

Wenn die Politik nicht anfängt, die Bürger mit ins Boot zu nehmen, dann ist die Energiewende ein Müllhaufen. Schon als der Bürger die Photovoltaik entdeckte, wurde er nicht gefördert, sondern behindert. Solange er nun draufzahlt und andere die Gewinne einstreichen, wird das nicht funktionieren. Vorteile und Belastungen müssen gleichmäßig verteilt werden. Mit Gewalt gegen die Bürger wird Weil die Akzeptanz nicht erhöhen!

Und den Grünen sei gesagt: Vormachen statt Vorschreiben kommt besser als Umerziehung.

Heiko Bödeker, Wennigsen-Bredenbeck

