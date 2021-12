Oststadt

Fußgänger verirren sich immer wieder in die Baustelle, und sämtliche Verkehrsteilnehmer müssen sich die enge Fahrbahn teilen: Seit August 2021 ist der Gehweg und fünf angrenzende vor der Gretchenstraße 44/45 in Hannovers Oststadt abgesperrt. Für Anwohner Stephan Ising gibt es dafür keinen ersichtlichen Grund, denn Arbeiten würden dort nicht erfolgen, sagt er. Zudem entsteht durch die Sperrung und die in der Gretchenstraße parkenden Autos eine Sackgasse auf dem Gehweg. „Der Weg wird jeden Morgen von vielen Schulkindern benutzt, die hier gezwungen sind, zwischen parkenden Autos die Straßenseite zu wechseln – bei jetzt zunehmender Dunkelheit am Morgen steigt die Gefahr für Unfälle“, schildert Ising die Situation.

Bauteile absturzgefährdet

Laut Olja Yasenovskaya, Pressesprecherin der Stadt Hannover, handelt es sich um eine Notsperrung des Gehweges, veranlasst durch die Feuerwehr. Das anliegende Haus hat Beschädigungen am Dach und an der Fassade. „Demnach besteht die Gefahr, dass Bauteile abstürzen“, erklärt Yasenovskaya weiter. „Eine bautechnische Prüfung des Hauses durch die Hauseigentümerin mit entsprechendem zeitlichen Vor- und Nachlauf war erforderlich.“ Nach Kenntnisstand der Stadt soll die Maßnahme demnächst abgeschlossen sein. Bis Mitte Dezember wird dann auch die Absperrung wieder entfernt.

Von Laura Ebeling