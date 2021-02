Abzocke beim Schlüsseldienst: Verbraucherzentrale Niedersachsen begrüßt Urteil gegen Wucher

Hannover

Ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) lässt auch die Verbraucherschützer in Niedersachsen jubeln. Denn der BGH hat bestätigt, dass Schlüsselnotdienste, die eine Notsituation von Betroffenen für Forderungen nach weit überzogenen Rechnungen ausnutzen, Wucher betreiben. Das Vorgehen Geschädigter gegen kriminelle Firmen auf diesem Gebiet wird dadurch deutlich vereinfacht.

Zwangslage muss vorliegen

Neu ist vor allem ein Aspekt. „Damit der Tatbestand von Wucher erfüllt ist, sieht das Gesetz das Vorliegen einer sogenannten Zwangslage vor“, sagt Tiana Preuschoff von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Bislang lag eine solche Zwangslage nur dann vor, wenn zu dem Ausgesperrtsein weitere Gründe dazu kamen, etwa der Topf auf dem angelassenen Herd oder das Baby in Wohnung. „Das hat sich jetzt geändert“, sagt Preuschoff. Das BGH-Urteil erklärt jetzt das Ausgesperrtsein selbst zur Zwangslage. Verlangt ein Schlüsselnotdienst also für das Öffnen einer Tür in so einem Fall eine Wucherrechnung, kann schon dann strafrechtlich gegen das Unternehmen vorgegangen werden. Die Polizei kann ab sofort also viel effektiver gegen kriminelle Schlüsselnotdienste agieren.

Vor dem Urteil des BGH hatte bereits der Online-Suchmaschinenanbieter Google auf die Forderung von Verbraucherschützer reagiert. Der Algorithmus der Maschine zeigte bislang immer unter den ersten Treffern die Adressen von windigen Schlüsselnotdiensten an. In ihrer Notsituation wählten die Betroffenen oft die Nummer des erstbesten Eintrags. „Google ist gegen diese unseriösen Anbieter vorgegangen und lässt diese Adressen nicht mehr anzeigen“, sagt Preuschoff.

Im Zweifel immer die Polizei rufen

Abzocke durch unseriöse Schlüsselnotdienste, die für eine einfache Türöffnung mehrere Hundert oder Tausend Euro einforderten, ist ein dauerndes Ärgernis. Oft setzten Monteure die Betroffenen vor Ort massiv unter Druck, bis sie den hohen Preis zahlten, so die Verbraucherzentrale Niedersachsen. Strafrechtliche Verurteilungen der Täter wegen Wuchers waren bislang rechtlich umstritten. „Durch das neue Urteil kommen Kriminelle hoffentlich nicht mehr so leicht davon“, sagt Preuschoff. Die Verbraucherschützerin rät Betroffenen, die in einer Notsituation den überhöhten Preisforderungen von Schlossnotdiensten ausgesetzt sind, nicht zu zahlen, sondern die Polizei zu verständigen und Anzeige zu erstattet.

Generell rät die Verbraucherzentrale Niedersachsen, auch in Notsituationen immer auf regionale Unternehmen zu vertrauen. „Wer sich in einer ruhigen Minute die Notfallnummern des lokalen Schlüsselnotdienstes, der Rohrreinigung und ähnlicher Unternehmen ins Handy einspeichert, kann auch im Notfall, ohne im Internet danach zu suchen, darauf zurückgreifen“, sagt Verbraucherschützerin Preuschoff.

Von Tobias Morchner