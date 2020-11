Hannover

Als Andreas Beyer sich nach Jahrzehnten seine erste Hose von der Stange kaufen konnte, war er glücklich, einfach nur überglücklich. „Ein wunderbares Gefühl, ein neuer Mensch, ein neues Leben - das gebe ich nie wieder her.“ Vor zwei Jahren hat der 47-jährige Hotelangestellte es begonnen, sein neues Leben. 250 Kilogramm brachte er zu dem Zeitpunkt auf die Waage. „Ich war schon ein dickes Kind, unter anderem verschiedene traumatische Erlebnisse haben das im Erwachsenenalter noch verstärkt.“ Andreas Beyer litt unter Fettleibigkeit, Adipositas in der Fachsprache. Und hat dank etlicher Therapien, großer Disziplin und einer Operation bereits mehr als die Hälfte seines Ursprungsgewichts verloren.

Auftakt für ein gesünderes Leben

1248 Adipositasoperationen in 20 Jahren: Das ist die Bilanz des Zentrums für Adipositaschirurgie im DRK-Krankenhaus Clementinenhaus in Hannover-List. „Wir haben mit diesen Operationen viele Menschen glücklich gemacht“, sagt Andreas Kuthe, Gründer des Kompetenzzentrums. Den Grundstein für die damals noch sehr seltenen Operationen von stark übergewichtigen und fettleibigen Patienten legten Kuthe und seine Frau Ricarda Flade-Kuthe bereits 1998 im Siloah-Krankenhaus.

Als das Ehepaar anderthalb Jahre später ans Clementinenhaus wechselte, setzte es seine Pionierarbeit fort. „Die allgemeine Meinung damals war, dass man Adipositas nicht operieren könne“, so Kuthe, der inzwischen im Ruhestand ist. „Es war ein enormes Stück Arbeit, andere Ärzte, die beteiligten Institutionen wie Krankenkassen und den medizinischen Dienst an Bord zu holen und zu überzeugen, dass eine Adipositasoperation für die betroffenen Menschen der wichtige und wertvolle Auftakt für ein besseres und gesünderes Leben sein kann.“

Peter Lorenz hat sich bereits vor sechs Jahren einer Magenverkleinerungs-Operation unterzogen. Aus dem pummeligen Teenager war ein dicker und dann sehr dicker Erwachsener geworden. Irgendwann, mit knapp 150 Kilogramm Körpergewicht, habe er gewusst: „Das geht nicht so weiter, das bringt mich um.“ Bluthochdruck, Gelenkschmerzen und eine beginnende Diabetes hatten das angekündigt. Lorenz weiß aber auch, dass es nicht reicht, sich operieren zu lassen. „Man kann auch danach alles wieder falsch machen. Und alles wieder zunehmen. Das Projekt dauert lebenslang.“

20 Jahre erfolgreiche Therapie bei Fettleibigkeit: Gespräch mit den Betroffenen Andreas Beyer (links) und Peter Lorenz sowie der Projektärztin im Clementinenhaus Ruth Wunder. Quelle: Tim Schaarschmidt

Willen zur Veränderung muss da sein

Die behandelnde Ärztin Ruth Wunder kann das nur unterstreichen. Die Chirurgin betreut mit einem Team die Adipositas-Patienten seit den Anfängen des Zentrums. Neben den komplexen Operationsverfahren weist sie auf die umfassende Therapie ihrer Patienten hin. „Wir müssen die Menschen begleiten und ihnen ihre Möglichkeiten aufzeigen.“ Den Weg in die Klinik finden meist Menschen, die den starken Willen zur Veränderung hätten. „Der glückliche Adipöse landet nicht bei uns.“

Andreas Beyer war nicht glücklich und hat sich lange geschämt, bevor er sich Hilfe gesucht hat – auch, oder vor allem, psychologische. „Ich hatte große Angst, Veränderungen sind auch bedrohlich“, erinnert sich der 47-Jährige. Man müsse sich schon lange aktiv mit dem Thema der eigenen Fettleibigkeit auseinandersetzen, bevor es wirklich zu einem Eingriff kommt. Aber auch er habe wie Peter Lorenz irgendwann gespürt, „dass das die letzte Chance ist“. Er wollte Kleidung von der Stange, Treppen laufen, und er wollte nicht mehr, dass seine Mitmenschen mit pikiertem Blick seine Einkäufe im Supermarktwagen inspizierten. „Das ist demütigend.“

Wer seine Adipositas-Krankheit angehen will, braucht viel Geduld. Einfach zum Arzt und dann unters Messer – das ist nicht der zielführende Weg. „Die Operations-Verfahren haben sich weiterentwickelt, aber es gehen mindestens sechs Monate mit engmaschiger Beratung und Betreuung einem Eingriff voraus“, sagt Ärztin Wunder. Und diese Zeit müssten die Patienten schon einmal durchhalten. Glücklicherweise sei in den letzten Jahren das Verständnis für die Krankheit gewachsen, „ Adipositas ist kein Lebensstil-Problem.“ Die Stigmatisierung in der Öffentlichkeit aber trage mit zur Verschlechterung dieser Krankheit bei. Ruth Wunder und ihr Team möchten erreichen, dass die Patienten früher kommen, schon bei beginnender Fettleibigkeit, etwa bei einem Body-Mass-Index ( BMI) ab 30 oder 35 – „und nicht erst ab 40 oder 50, wie das bislang meist der Fall ist.“

Mitinitiatorinnen des Adipositas-Zentrums: Dr, Ricarda Flade-Kuthe (links) und Dr. Ruth Wunder. Quelle: Clementinenhaus

Nur durch Bewegung nimmt man nicht ab

Bewegung und Ernährungsschule gehören auch zum Konzept im Adipositaszentrum, allerdings reicht das den Experten nicht. „Weniger essen und mehr bewegen als Ratschlag ist ein Hohn und kein Therapieangebot“, sagt die Ärztin. Flankiert werden müssen die chirurgischen Eingriffe im Clementinenhaus von maßgeschneiderten Bewegungsprogrammen, individueller Ernährungsberatung und -umstellung, endokrinologischen und psychosomatischen Untersuchungen sowie den Austausch in einer Selbsthilfegruppe. „Das alles ist wichtig. Doch man muss auch wissen: Durch Bewegung alleine nimmt man nicht ab“, betont Wunder.

Adispositas sei eine chronische Erkrankung, die vor allem mit einer dauerhaften Veränderung des Lebensstils begegnet werden muss. Für Andreas Beyer derzeit kein Problem. „Ich kann Nein sagen, verzichten und mich an die Regel halten, das fällt mir derzeit nicht schwer.“ Auch Peter Lorenz ist diszipliniert und motiviert. „Ohne eigenes Zutun kann ich mein Gewicht nicht halten, dass muss ich mir täglich aufs Neue klarmachen.“

Die Selbsthilfegruppe ist für beide Männer ein entscheidender Termin bei der sogenannten Nachsorge. „Hier habe ich eigentlich zum ersten Mal erfahren, dass ich nicht alleine bin mit meiner Adipositas“, sagt Lorenz. „Ich hatte kein Leben mehr und mich immer nur selbst belogen“, meint Andreas Beyer. Aber auch da sei er eben nicht der einzige, das gebe Kraft. Die offene Beschäftigung mit der Krankheit hat viel in Bewegung gebracht, bei beiden Männern. Vor allem die Erkenntnis, dass sich nichts von alleine verändert. „ Adipositas gehört in einen Suchtkontext“, meint Ruth Wunder. Ohne eine umfassende Therapie sei diese nicht zu heilen.

Ein harter Ritt

Alle sechs Monate werden die operierten Patienten in der Klinik vorstellig – Rückfällen soll möglichst früh begegnet werden. Das Essen bleibt bei diesen Terminen ein großes Thema. „Ernährung und Mahlzeiten spielen ja auch gesellschaftlich eine zentrale Rolle“, so Ärztin Wunder. Adipositas-Operierte sind daher auch auf die Unterstützung ihrer Umgebung angewiesen. Dass diese es etwa akzeptiert, dass die Patienten zum Essen nichts trinken dürfen – und mit drei Mahlzeiten auskommen sollten.

„Der Genuss kommt nicht zu kurz“, sagt Beyer. Er koche sehr gerne und mittlerweile auch sehr gesund – und habe wahre Geschmackserlebnisse.

Peter Lorenz hat bereits Wiederherstellungsoperationen hinter sich gebracht – die überschüssige Haut nach der starken Gewichtsabnahme sollte verschwinden. Auch „ein harter Ritt", der sich aber gelohnt hat. Andreas Beyer hat das noch vor sich. Aber er ist erstmal glücklich, dass er nicht mehr „der Fette“ ist, wieder in einen Flugzeugsitz passt – und in eine Jeans von der Stange.

Von Susanna Bauch